Il Teatro Jolly non si ferma più . Criserà: "Stagione da tutto esaurito. E lavoriamo a un nuovo progetto"

Una stagione da tutto esaurito. Il Teatro Jolly rinnova quella che ormai è una tradizione post Covid e che tale era anche prima della pandemia. Ma questa volta, come annuncia il direttore artistico Dario Criserà, c’è un motivo in più per brindare.

"Oltre al cabaret, sono tutti esauriti anche i posti per la prosa. Resta invece la possibilità di abbonarsi alla rassegna dialettale". L’eccezionalità dell’evento è amplificata dal fatto che, ammette senza riuscire a nascondere una comprensibile soddisfazione Criserà, "il tutto esaurito per prosa e cabaret l’abbiamo fatto senza neppure pubblicare il libretto con il programma della stagione. I vecchi abbonati hanno rinnovato subito, i restanti posti sono stati esauriti pubblicando un post rimasto su Facebook un paio di giorni".

E’ bastata la spinta social di 48 ore, insomma, non solo per la conferma dei 221 posti disponibili a teatro per il cabaret, ma per fare l’en plein con la prosa, rassegna passata dai 100 abbonati dello scorso anno ad, appunto, 221 quest’anno. Un trionfo al quale Criserà dà una spiegazione. "Nella rassegna ‘Tutta un’altra prosa’ ci sono nomi come Cevoli e Vito, che hanno sempre fatto il pieno, così tanti hanno probabilmente deciso aggiungendo pochi euro di godersi tutte e cinque le serate".

Daniele Raco con uno spettacolo sulla ludopatia, Ippolita Baldini (vista a Zelig) e Andrea Faccioli completano il pokerissimo di una prosa volutamente "più leggera, densa di ironia ma che lascia sempre spazio alla riflessione", commenta il direttore artistico, che invece per il cabaret ha puntato su stesse della comicità come Dado, Antonio Ornano, Leonardo Manera, Enzo Paci, Andrea Perroni e Debora Villa. "Per me resta importante l’aspetto dell’accessibilità, di un teatro di tutti, avvicinabile a tutti. Voglio che di teatro si abusi, mi sento uno spacciAttore – ci ride su Criserà giocando con le parole – e per questo abbiamo programmato una replica giovedì 13 febbraio dello spettacolo di Cevoli, per tenere fuori dal teatro quante meno persone possibili". Se non si può ‘allargare il teatro’, insomma, quando si può si replica. Criserà, se nella veste di direttore artistico brinda al successo della stagione 2024-2025, per la prossima non esclude il ritorno nella sua veste senza dubbio preferita, quella di attore, dopo il grande successo (a suon di repliche) dei suoi monologhi degli anni scorsi. "Stiamo lavorando a un nuovo progetto, siamo partiti e ci siamo fermati più volte, ma questa volta dovremmo avere imboccato la strada che avevamo idea di percorrere", conferma e conclude.

Intanto, per chi volesse, con prosa e cabaret esauriti, resta possibile abbonarsi alla rassegna dialettale (sei spettacoli), o appunto avere un posto per la replica di Cevoli. Biglietti e abbonamenti sono prenotabili inviando un messaggio al 333/9434148.

Claudio Bolognesi