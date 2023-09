Il terremoto fa paura. Brusco risveglio anche a Imola. Controlli su scuole e palazzi

Brusco risveglio prima dell’alba, ieri, anche per tanti imolesi. La scossa di terremoto di magnitudo 4,9, che attorno alle 5.10 ha scosso Marradi, nel Mugello, si è sentita infatti in maniera nitida anche in città; oltre che in tutta la Vallata del Santerno. E se in varie in circostanze, negli anni passati, le oscillazioni erano state avvertite solo ai piani alti, stavolta il sisma ha fatto preoccupare buona parte di Imola. Solo paura, però, quella raccontata sui social quando era ancora buio o, qualche ora più tardi, nei bar della città. Fin da subito sono infatti stati esclusi danni a cose o persone ferite. E, a differenza di quanto accaduto nei comuni più vicini all’epicentro, a Imola e nel resto del circondario le scuole sono rimaste regolarmente aperte.

"In seguito alle scosse di terremoto che si sono registrate nella notte appena trascorsa, abbiamo predisposto già nella prima mattinata una ricognizione sugli edifici pubblici e sulle scuole della nostra città – ha spiegato ieri pomeriggio il sindaco Marco Panieri –. Non sono state registrate segnalazioni o danni a cose o persone. Nelle prossime ore raccomando prudenza e, in caso di nuove scosse, di attenersi alle disposizioni delle pubbliche autorità e di seguire i corretti comportamenti indicati dalla Protezione civile nei casi di terremoto".

A questo proposito, il Municipio ha ricordato ieri le informazioni (disponibili online) messe a punto dal servizio di Protezione civile del Comune su come comportarsi durante un sisma. Tra queste, vale la pena di ricordare l’importanza di cercare riparo nel vano di una porta meglio se inserita in un muro portante (quelli più spessi) o sotto una trave perché può proteggere da eventuali crolli. Va bene anche proteggersi sotto un tavolo. È invece pericoloso stare vicino a mobili, oggetti pesanti e vetri. Bisogna evitare anche di precipitarsi verso le scale o di usare l’ascensore: le prime sono infatti talvolta la parte più debole dell’edificio, mentre l’ascensore può bloccarsi e impedire l’uscita. Dopo un terremoto, la raccomandazione è invece quella di uscire dalle abitazioni con prudenza, possibilmente indossando le scarpe, per raggiungere uno spazio aperto.

La forte scossa di terremoto, di magnitudo 4,9 si è verificata alle 5,10 di ieri mattina. L’Ingv ha localizzato l’epicentro a tre chilometri a sud-ovest del comune di Marradi, nel Mugello, ma la scossa è stata avvertita anche da tantissimi imolesi, creando come detto grande preoccupazione.