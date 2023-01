Il terribile ricordo di quei lenzuoli

Marco

Signorini

La sola repressione non basta. Non capita, infatti, raramente, nelle strade ’costellate’ di autovelox fissi, di vedere automobilisti che ’inchiodano’ all’altezza dei dispositivi per poi premere di nuovo l’acceleratore e ripartire a razzo. Insomma, se i dispositivi fissi possono essere di aiuto per ’mettere in sicurezza’ incroci o curve particolarmente pericolose, è altrettanto evidente che il loro ’servizio’ finisce qui.

L’unico dispositivo veramente efficace appare invece essere il ’tutor’ e, a parlare, sono i dati. Nei tratti autostradali dove sono stati installati, infatti, l’incidentalità e la mortalità si sono drasticamente ridotte e, nelle strade statali o regionali dove sono stati sperimentati i dispositivi, i risultati sono stati altrettanto confortanti.

Certamente i costi d’installazione sono ben diversi rispetto alle apparecchiature ’tradizionali’ ed è forse per questo motivo che molte amministrazioni locali ’tentennano’. Montanara e Selice, ad ogni modo, potrebbero essere le strade ideali per sperimentare i tutor, per non parlare poi delle pericolosissime Trasversale di Pianura e San Vitale.

Appare comunque fondamentale investire in tecnologia con auto dotate di sistemi automatici in grado di ’rispettare i limiti’ (già abbastanza diffuse), ma anche di impedire al conducente di ’forzare’ gli stessi premendo sull’acceleratore.

Ma nulla è più importante dell’educazione stradale.

Come ha anche ribadito il capo dello Stato, Sergio Mattarella, i giovani devono capire che basta un attimo per rovinare per sempre una vita: la propria, quella di chi in auto ci siede accanto, oppure quella di un uomo o una donna che hanno la ’semplice sfortuna’ di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato. Chi vi scrive, per il mestiere che fa, ha avuto modo di vedere da vicino tanti terribili incidenti e tante vite stroncate. Ancora oggi, quando la tentazione di premere sull’acceleratore sta per prendere il sopravvento, quei lenzuoli bianchi compaiono nella mia mente per ricordarmi che la vita è un bene prezioso.