Il tortellino, re della tavola. Brindisi con l’Accademia

In brodo, alla panna, pasticciato, ma anche Petroniano o Imolese, o ancora all’interno di un manicaretto. Oltre 300 anni di tortellini sul piatto di una cinquantina di commensali, degustati ma anche raccontati attraverso le parole dello storico della gastronomia Napoleone Neri, voce narrante di una storia che non smette di stregare il palato di appassionati che vanno ben oltre i confini emiliano romagnoli. Una serata con un solo tema quella voluta dall’Accademia Italiana della Cucina sezione di Castel San Pietro – Medicina, che ha scelto come nobile teatro della conviviale della scorsa settimana il Gastarea di viale Terme e il suo chef Dmitri Galuzin, virtuoso della cucina quando si tratta di inventare nuovi sapori e nuove cotture ma anche formidabile ‘conservatore’ quando, come in questa occasione, la priorità, per non dire l’obbligo, è attenersi alla tradizione. Così, con questi presupposti, il delegato Andrea Stanzani ha dato il via alle danze, aperte con un antipasto di antica origine, la ‘Brioscia’, focaccia salata della vecchia Bologna che, come spiegato da Napoleone Neri, "i fornai petroniani preparavano facendo un pan brioche poi farcito con squacquerone e mortadella".

E’ scavando indietro di ben oltre mezzo secolo che si è arrivati dritti al primo tortellino, quello ‘Petroniano’, con sfoglia detta "dei sei tuorli e col ripieno di quattro carni", inventato da Vittorio Zurla del celebre Pappagallo, tortellino in brodo molto in voga a metà del secolo scorso. E se quello alla panna si inquadra nello stesso periodo storico, gli anni ’40, soltanto poco più tardi è arrivato il ‘Tortellino Goccia d’Oro’, rivisitazione di quello alla panna ma con in più il tuorlo d’uovo nel condimento a conferire un’inconfondibile sapore e colore. Il viaggio nella storia del tortellino è proseguito con quello pasticciato, "molto in voga negli anni ’30 ma figlio delle grandi ricette di fine ‘700", ovvero ragù, besciamella e, ovviamente, il tortellino. Il ‘Manicaretto Garisenda’ inventato da Luciano Draghetti porta l’ombelico di Venere all’interno di una sfoglia, restituendo un cannellone singolare e imperdibile, mentre il ‘Cappelletto Imolese’ è più ricco di formaggio rispetto a quello tradizionale bolognese. Chiusura con lo ‘Scrigno di Venere’, piatto nato al "Cantunzén" che utilizza due tipi di sfoglia a racchiudere i tortellini pasticciati.

Claudio Bolognesi