Il ’treno delle mondine’ al teatro Cassero

Si avvia ormai alla conclusione l’ampio programma delle iniziative per la 21esima Festa Internazionale della Storia organizzate a Castel San Pietro Terme da Amministrazione comunale e associazione Terra Storia Memoria. Oggi alle 21,30, al Cassero Teatro comunale, il gruppo Bla Bla lab di Spazio Life mette in scena la commedia “Il treno delle mondine”, realizzata con la collaborazione di Terra Storia Memoria. "E’ una commedia leggera – spiega Sabina Niceforo, autrice e regista dello spettacolo –, che racconta le tante storie di un gruppo di mondine che parte da Bologna per raggiungere il vercellese, dove per circa 50 giorni si occuperà della faticosa mondatura del riso. Un lavoro molto duro che diventerà un’occasione di socialità". Teatro già tutto esaurito, ma è possibile mettersi in lista d’attesa contattando il 333-2731652.