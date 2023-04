"Il treno fermerà a Toscanella" La stazione ferroviaria è nel Piano metropolitano

C’è una luce in fondo al tunnel, pardon, alla galleria. Già perché la sottoscrizione dell’accordo tra Regione, Città Metropolitana e Comune di Bologna per lo sviluppo del nuovo Servizio Ferroviario Metropolitano riattualizza il progetto della fermata ferroviaria di Toscanella di Dozza. E la conferma arriva, nero su bianco, proprio dall’intesa triennale siglata ieri per potenziare l’offerta di mobilità sostenibile. In campo ci sono, infatti, importanti finanziamenti da parte dell’ente di viale Aldo Moro per una serie di misure previste nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile di Bologna. Una su tutte: la stazione ferroviaria di Toscanella di Dozza in seguito al quadruplicamento della linea Bologna-Castel Bolognese. Il modo migliore per consentire di attuare i servizi passanti previsti dal Pums, cioè senza cambio treno al passaggio nella stazione del capoluogo, che interesseranno anche la tratta Ferrara-Bologna-Imola.

La novità ha mandato in fibrillazione il sindaco del borgo dei muri dipinti, Luca Albertazzi: "Una notizia straordinaria per l’intera comunità – ha commentato il primo cittadino dozzese che in serata ha postato anche un video sui social –. Ma pure per il circondario che potrà beneficiare di un’infrastruttura di collegamento strategica per più porzioni del territorio". Un tema di vecchia data che torna, all’improvviso, sotto ai riflettori. Proprio a pochi mesi di distanza dall’annuncio dell’arrivo del casello autostradale nella frazione. Un combo che, conti alla mano, rivoluzionerebbe il mosaico dei trasporti e della viabilità del paese. Due componenti in grado di innalzare il tasso di appeal dell’abitato sul fronte dello sviluppo economico, artigianale e imprenditoriale. Ma anche dal punto di vista ricettivo e turistico. Vincolante, nell’analisi di dietrologia, il lavoro della giunta Albertazzi per inserire la fermata di Toscanella nel Pums. Un obiettivo centrato nel 2019 a conferma della strategicità dell’operazione, di una prima previsione di costi (sicuramente da aggiornare, al tempo si parlò di 6,5 milioni, ndr) e di un cronoprogramma con scadenza entro il 2030. Ma filtrerebbero voci più ottimistiche con traguardo fissato tra il 2028 ed il 2029. Di certo c’è la sua collocazione: nella zona in corrispondenza di via di Mezzo. Un punto condiviso con il Servizio Ferroviario Metropolitano. "Come municipio abbiamo fatto un grande sforzo poi è stata importante la collaborazione istituzionale tra più enti come Regione, Città Metropolitana e Circondario che ringrazio – conclude Albertazzi -. Spazio, ora, alla fase operativa per delineare modi e tempi dell’operazione".