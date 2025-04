Il Trio Alicanto di Occhipinti, Pedrini e Ferrara canta l’Italia dei favolosi anni Cinquanta

A Castel Guelfo è tempo di ‘Signorine grandi firme’. Sabato alle 20.30, a Palazzo Malvezzi Hercolani, è in programma un piccolo viaggio nella storia musicale e nel costume dell’Italia degli anni ‘50. Un modo originale per rivivere gli anni del dopoguerra e del boom economico: dalla Fiat 500 (foto) come utilitaria di massa all’avvento della tv nelle case. Un’esibizione in acustico del Trio Alicanto tutto al femminile, composto da Serenella Occhipinti, Michela Pedrini e Maria Rita Ferrara, con la voce narrante della giornalista Alessandra Lepri. L’evento, che rientra nelle azioni immateriali del Teatro della Compagnia, è organizzato dalla Pro Loco di Castel Guelfo con il patrocinio del municipio. Ingresso libero.