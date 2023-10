Il Trio Zahharenkova alza il sipario del Cassero

Il Trio Zahharenkova, dall’Estonia, apre la stagione musicale del Teatro comunale Cassero. La rassegna ‘CasseroMusica’ è organizzata da Emilia Romagna festival in collaborazione con il Comune e il concerto di stasera (alle 21) è realizzato anche grazie al sostegno del ministro della cultura estone. "Nato dalla grande passione per la musica da camera della pianista Irina Zahharenkova, una delle più straordinarie interpreti estoni della sua generazione – spiegano gli organizzatori –, il Trio è formato dal magnifico violoncellista estone Aare Tammesalu e dalla brillante violinista lettone, Paula Šūmane". Insieme propongono un programma che si apre con uno dei dodici trii di Beethoven, il Trio op 1 n.1, per poi cambiare epoca con i restanti tre trii, di autori del Novecento. Due di questi, i compositori estoni Erkki-Sven Tüür e Tõnu Kõrvits, sono ancora viventi, a testimonianza che la composizione per trio è ancora viva e praticata nella contemporaneità, mentre il terzo compositore del Novecento, Arno Babajanyan, è un autore armeno-sovietico scomparso nel 1983.

Biglietti su Vivaticket.com e nei punti vendita Vivaticket. Per i ragazzi delle scuole di Castel San Pietro si può accedere (fino ai 19 anni) con un biglietto dal costo simbolico di 1 euro.