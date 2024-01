Il turismo cresce. Più pernottamenti e aumentano i ricavi. È quasi come nel 2019

Arrivi ancora leggermente inferiori rispetto al pre-pandemia (a causa del perdurante calo degli stranieri), ma pernottamenti totali in crescita. E dunque maggiori introiti in arrivo dalla tassa di soggiorno. I dati 2023 sul turismo, certificati in questi giorni dalla Regione e aggiornati a fine novembre, rispecchiano un trend in atto ormai da qualche tempo a Imola.

Nei primi undici mesi dello scorso anno, nelle strutture ricettive della città hanno soggiornato in 83.435. Si è trattato di 63.886 italiani (+13,3% rispetto al 2022 e +5,9% sul 2019) e 19.549 stranieri (+10,3 e -20,6 per cento). Il totale fa appunto 83.435 turisti, con un aumento complessivo del 12,6 per cento rispetto al 2022 ma una lieve flessione (-1,8%) sul 2019.

Il gap sul pre-Covid è invece già recuperato se si guarda il numero delle notti trascorse in hotel, b&b e simili. I pernottamenti, da gennaio a novembre 2023, sono stati infatti 203.150 a Imola. E cioè l’11 per cento in più dell’anno precedente e il 9,6 in più rispetto al 2019. Anche in questo caso, a trainare la crescita sono però gli italiani. I turisti arrivati in città dalle varie zone del Paese hanno fatto registrare un totale di 155.222 pernottamenti: +11,5% sul 2022 e +14,8 per cento sul 2019. Gli stranieri solo 47.928, e rappresentano sì un aumento del 9,6% rispetto al 2022, ma anche una flessione del 4,4% sul 2019.

Come già emerso nella precedente rilevazione compiuta dalla Regione, il mese migliore dal punto di vista del turismo per Imola è stato luglio, quando ci sono stati i concerti e la Superbike. Gli arrivi sono stati infatti 9.298 (di cui 2.639 stranieri), mentre i pernottamenti 22.076. I mesi successivi – vale a dire agosto, settembre ottobre e novembre – non erano invece stati conteggiati nel penultimo report relativo all’inizio della scorsa estate. Come sono andati?

Il bilancio è in chiaroscuro. Ad agosto ci sono stati 7.849 arrivi (in calo sia rispetto al 2022 che al 2019), ma un aumento a doppia cifra nel numero di pernottamenti: sono stati 19.331 in tutto, vale +11,6% sul 2022 e +12% sul 2019.

Benino settembre, con 8.738 arrivi (in aumento del 5,7% rispetto al 2022 ma in calo del 4,5 sul 2019) e 19.615 pernottamenti, questi ultimi sostanzialmente in linea con pre e post-pandemia.

A ottobre gli arrivi sono stati 8.129, un numero molto simile a quello degli anni precedenti tanto per gli italiani quanto per gli stranieri. I pernottamenti, invece, 19.657. E qui c’è un’inversione di tendenza da registrare: rispetto al 2022, siamo infatti di fronte a un calo del 3,8%; ma c’è un aumento, pari al 12,4%, sul 2019. Un trend che si è ripetuto, anche se con numeri assoluti inferiori, pure a novembre.

L’ultimo mese oggetto dei rilevamenti della Regione è stato però quello che, dal punto di vista degli arrivi (6.356, meglio solo di gennaio e febbraio), ha fatto registrare il calo percentuale peggiore sia rispetto al 2022 (-10%) che al 2019 (-8,4%). Discorso diverso, come già accennato, per quanto riguarda i pernottamenti. Sono stati in tutto 16.510: ma se la variazione rispetto al 2022 è negativa (-4,4%), c’è un aumento del 13,6% sul 2019.

Il complessivo aumento dei pernottamenti in città avrà effetti positivi anche sul bilancio comunale. In attesa del documento consuntivo relativo al 2023, vale la pena di ricordare quanto accaduto nel primo semestre all’anno appena concluso. Dall’imposta di soggiorno sono infatti entrati nelle casse dell’ente di piazza Matteotti oltre 50mila euro in più rispetto al previsto. Un incremento (da 107mila a 160mila euro) legato all’unione di due diversi fattori: da un lato l’aumento della tassa varato dalla Giunta ed effettivo dal primpo aprile 2023; dall’altro appunto una crescita dei pernottamenti nelle strutture ricettive della città sia in termini assoluti che considerando solo quelli (una parte del totale visto che diverse categorie sono esenti) assoggettati al pagamento dell’imposta.