Il turismo per ripartire La proposta di Lanza: "Più accoglienza nelle aziende agricole"

di Mattia Grandi

Il comparto turistico del territorio è pronto a ripartire dopo i danni causati da alluvione e frane. Con un occhio alle nuove tendenze. E una proposta interessante arriva da Luigi Lanza, presidente dell’associazione di promozione sociale ‘Campeggiatori dell’Imolese’, che punta alla crescente sinergia tra agricoltura e ricettività. "La nostra è una zona tradizionalmente florida dal punto di vista del patrimonio ambientale, enogastronomico e della rete ciclabile – spiega Lanza, già pronto alla full immersion della Fiera Agricola del Santerno, dal 16 al 18 giugno, nello stand dell’associazione alla piazzola 301 del plesso del Sante Zennaro –. La connessione con il settore agricolo, piuttosto colpito dall’emergenza naturale delle ultime settimane, amplierebbe le opportunità imprenditoriali turistiche con un possibile incremento di reddito all’interno delle stesse aziende rurali".

Quattro i punti sotto la lente di ingrandimento dei ‘Campeggiatori dell’imolese’ dopo il successo della prima edizione dell’Imola Camper Fest all’autodromo Enzo e Dino Ferrari nello scorso aprile: "Agriturismi, agricampeggi, agricampeggi con aree sosta camper, conosciute anche col nome di soste rurali, e il glamping – continua –. Ci sono leggi regionali che supportano ed incentivano tali pratiche ma nel circondario imolese sono ancora poche le realtà con questa vocazione".

Poi entra nel dettaglio: "Non occorrono sforzi particolari perché molte imprese agricole della zona hanno già allargato da tempo la propria attività al comparto ricettivo – sottolinea Lanza –. Il dato emerge dalla lettura dei numeri relativi agli agriturismi presenti sul territorio. Ora si tratta di fare un ulteriore passo in avanti per dare un valore aggiunto alla proposta. L’apertura al turismo itinerante (che vive un autentico momento d’oro, ndr) trasformerebbe l’imprenditore agricolo in manager turistico".

Statistiche alla mano, nel resto d’Italia, qualcosa si muove. Toscana, Veneto, Marche e anche il sud della penisola. "Il glamping nasce dalla fusione tra glamour e campeggio – precisa il presidente dei ‘Campeggiatori dell’imolese’ –. Un’esperienza nella quale le tradizionali attività di campeggio si accompagnano ai servizi in stile resort per offrire ai clienti un certo livello di comfort. Esempi? Allacciamento all’elettricità, in rete o fuori rete, bagni con doccia e gabinetto, guardiania 24 ore su 24". La soluzione ideale per turisti che vogliono godersi l’evasione e l’avventurosità del campeggio senza rinunciare ai lussi di un hotel. "Un filone ancora poco esplorato dalle nostre parti con qualche eccezione – conclude Lanza –. L’azienda agrituristica ‘La Rondinella’ a Dozza, l’agriturismo ‘Le Fontanelle’ a Castel del Rio, ‘La Casa del Fiume’ a Borgo Tossignano e il ‘Villaggio della Salute Più’ a Monterenzio operano già su questo fronte. Trasformiamo le difficoltà del momento in alternative valide per il futuro".