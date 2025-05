Il vademecum del tifoso. Divieto di vetro e lattine. Potenziato il servizio treni

Una domenica da oltre 100mila spettatori (tra tribune, prati e biglietti circolari), con l’obiettivo di quota 200mila presenze nei tre giorni ormai ampiamente a portata di mano. Se davvero si tratterà di ultimo ballo, anche se c’è una città intera che si augura di no, sarà un valzer da record. Alla vigilia del fine settimana del Gran premio di Formula 1, il volto della città e del suo circuito sono trasformati.

La presenza del Circus è ormai pienamente evidente in centro storico (dove ieri sono le monoposto della scuderia faentina Racing Bulls) e non solo. L’Enzo e Dino Ferrari, in particolare, è un luna park di colori e allestimenti per l’evento. Grande attenzione, in vista del fine settimana, viene riservata ovviamente alla sicurezza. In attesa delle ultime ordinanze del sindaco Marco Panieri, che dopo lo stop ai venditori ambulanti sanciranno anche il consueto divieto di vetro, lattine e superalcolici in tutta l’area attorno all’Autodromo nonché il giro di vite nei confronti dei bagarini, restano le disposizioni già messe nero su bianco per accedere al circuito.

In particolare, nel fine settimana sarà vietato l’ingresso a bottiglie di vetro (o in plastica se superiori al mezzo litro, idem per le borracce) e lattine; power bank dal peso superiore ai 300 grammi; ombrelloni e tende; fumogeni; alcolici; sedie e sgabelli; bagagli dal peso superiore ai 15 chili. Ammessi invece bottiglie e borracce fino a mezzo litro con tappo; ombrelli senza punta metallica; macchine fotografiche, treppiedi, monopiedi e bastoni per selfie; aste flessibili di plastica per bandiere; computer portatili e altri apparecchi elettronici (tablet, e-reader, power Bank di piccole dimensioni – massimo 300 grammi); accendini tascabili; bandiere, striscioni e vessilli "purché inerenti all’evento".

Confermata la presenza di numerosi treni speciali per raggiungere Imola nel fine settimana. Ci saranno in particolare due Frecciarossa che partiranno da Milano, alle 7.05, e da Ancona alle 19.10. Nove Intercity collegheranno Nord e Sud Italia, fermando in città. Previsti anche due Eurocity: uno da Zurigo, con partenza alle 6.33 e uno da Imola, alle 13.12, con destinazione Zurigo. Domenica, inoltre, cinque treni regionali straordinari partiranno da Bologna Centrale con destinazione Imola nei seguenti orari: 7.50, 8.50, 9.50, 11.00 e 11.50. Al termine del Gran premio, sarà possibile raggiungere Bologna Centrale, partendo da Imola con ben 30 corse di cui 14 straordinarie. Potenziata anche l’offerta in direzione Rimini, con due treni straordinari in partenza da Imola alle 18.40 e alle 21.15. Nella mattina di sabato, saranno tre le corse straordinarie da Bologna per Imola con partenza alle 9.42, 10.42 e 11.42.

Per chi arriva con mezzi privati, confermata la suddivisione della città di due fasce per la sosta già sperimentate nel 2024: una a Nord (meno cara in quanto più lontana dall’Autodromo) e l’altra a Sud della ferrovia. In quest’ultima vengono applicati i nuovi prezzi ritoccati lo scorso anno dalla Giunta. E dunque: 10 euro al giorno per le moto; 20 euro per le auto fino a nove posti; 25 euro per i bus fino a 16 posti; 27 euro per camper e roulotte; 60 euro per gli autobus. Nella zona più lontana dal circuito, restano invece validi i prezzi del 2023 e del recente Wec. Cioè: 7 euro al giorno per le moto; 15 euro per le auto fino a nove posti; 20 euro per i bus fino a 16 posti; 22 euro per camper e roulotte; 60 euro per gli autobus.

Quattro i campeggi a disposizione del popolo della Formula 1: via Tiro a Segno, Osservanza, Ortignola e via Pediano. Tutte le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse al sabato (tranne Sesto Imolese e Ponticelli), ma già da domani l’attività sarà sospesa anche in una ventina di istituti vicini al circuito.

Enrico Agnessi