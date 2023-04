Il vescovo: "La fede è la strada della nostra vita"

"Le parole di papa Francesco ci ricordano che la fede non è fatta di discorsi, di ragionamenti. La fede è la strada della nostra vita, che è piena di ostacoli, di lutti e di fatiche ma possiamo riconoscere il Signore che si è fatto nostro compagno per ‘condividere con noi questa strada e offrirci il suo sguardo per vedere in essa la luce’". Parole del vescovo Giovanni Mosciatti, pronunciate nell’omelia di Pasqua in Cattedrale, incentrata sulla Risurrezione e sui suoi valori.

"Il Papa insiste su questa immagine della luce – ha ricordato monsignor Mosciatti – Perché non è qualcosa che si aggiunge alla realtà, ma è la luce stessa della realtà. Con la Risurrezione di Gesù è iniziato un mondo nuovo. La morte è veramente vinta. La vita non è un cammino verso la morte, ma una ripresa presente, permanente. Non è la caduta, la sconfitta, il fallimento, il peccato a definire l’uomo, ma il suo poter ripartire sempre, perché siamo voluti, amati, perdonati, perché Cristo è vivo. La Risurrezione è allora una esperienza possibile in ogni giornata, in ogni istante della nostra vita".

"Tutti coloro che si lasciano coinvolgere ancora oggi dalla vita di Cristo risorto, dal suo corpo che è la Chiesa, possono iniziare un nuovo cammino che cambia il modo di guardare sé e il volto dell’altro generando una amicizia ed una fraternità indistruttibili. È proprio lo stupore di vivere perché siamo profondamente amati.

"E così nulla va perduto – sottolinea il vescovo Mosciatti – Tutto ciò che noi viviamo, i nostri legami quotidiani, le nostre sofferenze e le nostre gioie, tutti quei germi di amore che ora esprimiamo, trovano compimento in Gesù risorto. Egli non sopporta che noi periamo per sempre, lui che ci ama immensamente".

"Perfino i fatti drammatici e dolorosi, trovano il senso nella Sua resurrezione – conclude - Cristo stesso ha reso gloriosa persino la croce. Qui nasce la comunità cristiana che vive l’appartenenza a Cristo vivo, qui ed ora. Dio non può sopportare che la sua creatura amata perisca per sempre".