Il viaggio delle scuole in Belgio: "Così stimoliamo l’apprendimento"

A diversi mesi di distanza dal ritorno a casa, sono ancora nitide nella memoria di tutti le istantanee del viaggio primaverile di istruzione in Belgio delle classi 3ªD e 3ªE delle scuole secondarie di primo grado di Casalfiumanese e Castel del Rio. E qualche sera fa, al teatro di Casalfiumanese, si è fatto il punto sulla valenza dell’esperienza. Una bella modalità partecipativa per restituire alla comunità le competenze e le nozioni acquisite. Già, perché la trasferta didattica a Charleroi, Marcinelle, Bruxelles e Blegny, realizzata anche grazie al contributo della ditta Emmeci presieduta da Dario Bianconi, si è rivelata una valida opportunità formativa per i giovani della vallata. Una comitiva guidata dai docenti Pamela Falconi, Ilaria Minarini, Cristiana Orlando e Paolo Cicconi.

Dalla tappa al Bois du Cazier, miniera di Marcinelle dove l’8 agosto del 1956 persero la vita 262 persone di cui 136 italiani, al Parlamentarium di Bruxelles e alla miniera di Blegny. Un approfondimento educativo ricco di spunti storici e riflessioni grazie all’incontro con alcuni migranti italiani che hanno fatto da guida alla comitiva in arrivo dal circondario imolese. La scelta del viaggio di istruzione in Belgio è partita da un progetto sviluppato in collaborazione con Marco Orazi del Cidra di Imola e con Lucio Visani che nel 1959 migrò in Nord Europa per seguire il padre già impegnato da un paio d’anni in miniera. I ragazzi, quindi, hanno potuto riflettere sul duro lavoro dei minatori italiani migrati all’estero e sulla mancata corrispondenza tra quanto loro promesso con il manifesto che sanciva il contratto tra le due nazioni e quanto offerto una volta giunti sul posto.

Senza dimenticare la visita al Parlamentarium, museo interattivo del Parlamento europeo, insieme alla sindaca Beatrice Poli: "Fare toccare con mano alle nuove generazioni un pezzo di storia del secolo scorso del nostro Paese, peraltro luttuosa, è una modalità utile per stimolare interesse e apprendimento – ha detto la prima cittadina –. Oltre al lavoro didattico tra i banchi, i ragazzi hanno portato a casa un bagaglio di informazioni costituito da testimonianze dirette, aneddoti e ricordi. Un volano di matrice storico-culturale con riflessi sull’intera collettività". Per Adele D’Angelo, dirigente dell’Istituto Comprensivo di Borgo Tossignano: "Un’esperienza di vita da conservare nel cuore e nella mente – ha aggiunto –. Un esempio di comunità educante fatta di collaborazione e integrazione".