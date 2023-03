Il video cult dei no-vax alla Stalla "Complottismo con soldi pubblici"

Il contestato documentario ‘Invisibili’, che come da presentazione "raccoglie le testimonianze dei danneggiati da vaccino Covid-19", verrà presentato sabato 18 marzo alle 20.30 anche a Imola. Il filmato, censurato da YouTube ma visibile su varie piattaforme online, sarà proiettato al centro sociale La Stalla di via Serraglio. Un’iniziativa, quella della prossima settimana, "organizzata da un gruppo di cittadini imolesi" e "rivolta in primis ad offrire ascolto alle persone vaccinate che, dopo l’iniezione, si sono accorte di nuove malattie eo disfunzioni", spiegano i promotori in una nota. E aggiungono: "In secondo luogo, vuole essere un punto di confronto e conoscenza anche per i vaccinati preoccupati per la propria salute futura". Sempre secondo quanto annunciato dagli organizzatori della serata, la proiezione del documentario, ormai una sorta di cult per no-vax e negazionisti della pandemia, sarà seguita da "un confronto tra medici, psicologi e avvocati per approfondire quali siano questi effetti avversi e come potervi fare fronte". L’imbarazzo in Comune, a quanto pare all’oscuro dell’iniziativa, è evidente. Ieri tuttavia nessuno della Giunta è voluto intervenire sulla spinosa vicenda. È probabile che accada oggi. E forse anche con un dietrofront all’autorizzazione, sulla scorta di quanto accaduto di recente per una sala municipale di Roma che avrebbe dovuto ospitare la proiezione dello stesso documentario. Ad alzare la voce, nel frattempo, è però la civica Carmen Cappello.

"La proiezione di un documentario dichiaratamente no-vax nei locali del centro sociale La Stalla, che gode anche di erogazioni pubbliche da parte del Comune e nel cui comitato direttivo siede il consigliere di maggioranza Antonio Ussia, solleva più di una perplessità sulla gestione del centro – protesta l’esponente di opposizione, referente della lista rappresentata oggi in Consiglio comunale da Renato Dalpozzo –. È lecito che con soldi pubblici si dia spazio alla disinformazione e alla diffusione di idee complottiste?". E poi: "È mai possibile che nessuno del comitato direttivo del centro e lo stesso presidente non esercitino una vigilanza sugli eventi di cui il loro centro sociale fa da cassa di risonanza? – domanda ancora Cappello –. Solo l’altro giorno in quei locali il sindaco e l’assessora Spadoni hanno partecipato e patrocinato un progetto di inclusione e socialità per gli anziani: lo sapevano che mentre loro si complimentavano con i gestori de La Stalla veniva pubblicizzato un evento che è la negazione della tutela della salute dei cittadini e dei soggetti fragili? Mi auguro che si ponga rimedio a questa ennesima ‘svista’ al più presto".

Enrico Agnessi