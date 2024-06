Il Wec in città per altri quattro anni. Trovato l’accordo per il rinnovo. Nel 2025 il clou sarà a Pasqua

L’Autodromo si tiene il Wec (World endurance championship) fino al 2028. Dopo il successo dell’edizione di quest’anno (oltre 73mila presenze nei tre giorni, record stagionale di pubblico assieme a Spa), Comune e Formula Imola hanno raggiunto un accordo con gli organizzatori che comprende anche l’Elms (European Le Mans Series). Per quanto riguarda il Wec, si tratta di un’intesa in esclusiva: la ‘6 Ore di Imola’ sarà infatti l’unica gara italiana di questo campionato mondiale almeno per i prossimi quattro anni. In attesa di capire come andranno le trattative per il rinnovo del contratto per il Gran premio di Formula 1 (in scadenza il prossimo anno), almeno in questo caso è stata battuta la concorrenza di Monza. Tra l’altro, proprio ieri è stato ufficializzato il calendario 2025 del Mondiale endurance: all’Enzo e Dino Ferrari si correrà da venerdì 18 a domenica 20 aprile (secondo round del campionato), nel weekend di Pasqua. Biglietti già in vendita sul circuito Ticketone.

"Il calendario Wec del 2025 si basa sul consolidamento e sulla creazione di un programma che vada bene sia per i nostri team che per i fan – commenta Frederic Lequien, amministratore delegato del Wec –. Stiamo crescendo a un ritmo straordinario, ma dobbiamo rimanere umili e, mantenendo otto gare, ascoltiamo i nostri team, le parti interessate e i partner, tenendo conto anche del budget. È importante che il Wec raggiunga il pubblico più ampio possibile e con otto gare in cinque aree geografiche diverse continueremo a perseguire questo obiettivo".

Venendo al matrimonio con Imola, "siamo lieti che si sia impegnata a partecipare al Wec almeno fino al 2028: l’autodromo e il sindaco Marco Panieri ci hanno dato un enorme sostegno – conclude Lequien – e la gara inaugurale del Wec di quest’anno è stata un grande successo, che non vediamo l’ora di imitare nel 2025 e oltre".

Da parte sua, il primo cittadino parla di "fantastica opportunità per Imola. Per promuovere lo ‘Spirito di Le Mans’ – prosegue il sindaco Panieri –, abbiamo lavorato per collegare il centro storico della città alla pista. Un altro fattore importante per noi sono gli investimenti nella pista. Grazie a questo evento, potremo migliorare le infrastrutture come i box e la fan zone, rendendo l’esperienza dei visitatori e del personale più piacevole".

Soddisfatto anche Pietro Benvenuti, direttore generale dell’Autodromo, che ieri assieme a Panieri era a Le Mans, dove questo weekend si corre la mitica 24 Ore, inclusa proprio nel calendario del Wec. "È una grande soddisfazione annunciare l’accordo da qui – ammette Benvenuti –. Un importante risultato raggiunto con il fondamentale supporto del Comune. Il Wec rappresenta un evento di grande importanza per l’Autodromo e per il territorio della Motor Valley’, dimostrato dalla grande partecipazione di tanti spettatori innamorati dello ‘Spirito di Le Mans’ che sono venuti a godersi la gara e la regione Emilia-Romagna".