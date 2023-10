Il weekend del Fai fa il pieno: "Per Alberghetti 1.800 presenze"

Un successo il weekend con il Fai, che ha superato quota 1800 partecipanti, numeri che non si raggiungevano da prima del Covid. Decisamente particolare la prima delle due giornate, dedicate dal Fondo Ambiente Italiano, sezione di Imola, alla figura di Francesco Alberghetti, peculiare figura di studioso, medico e filantropo, vissuto fra ’700 e metà Ottocento (morì nel 1851). Il percorso è cominciato da Palazzo Dal Monte Casoni (via Emilia 34), dove Alberghetti visse, ha toccato la scuola che porta il suo nome, fino a concludersi alla biblioteca che custodisce il fondo di 1300 volumi che fu donato dallo studioso. "Alberghetti ha fatto tanto per questa città – ha raccontato sabato Paola Bizzi, tra le organizzatrici di queste giornate, incontrata a Palazzo Dal Monte Casoni –. Abbiamo scelto questo percorso, in modo tale che le persone potessero venire a conoscenza sia della sua vita privata, sia delle numerose donazioni che ha fatto alla Bim". Un’occasione unica per visitare gli ambienti, di proprietà privata, riccamente decorati. "Spero – ha concluso Bizzi mentre iniziavano le visite – che ci sia stupore per la bellezza dell’appartamento di Alberghetti, affrescato da Alessandro Dalla Nave". La sua è una speranza che si è avverata, dato che quest’anno l’affluenza delle visite ha superato le 1800 presenze. Numeri che non si vedevano dal pre-Covid. L’entusiasmo delle scoperte non ha mancato di coinvolgere certamente cittadini imolesi e non, tutti in attesa del proprio turno per la visita guidata dagli studenti dell’Istituto Alberghetti.

Tra questi c’era Gaia, venuta in occasione della giornata da Faenza assieme al compagno: "Sono molto interessata alle iniziative del Fai – ha detto– trovo che siano un ottimo modo per conoscere aspetti delle città che non salterebbero subito all’occhio: è bello che in questo modo si valorizzi il nostro territorio".

La curiosità verso la propria città non mancava fra gli imolesi. Tra questi, Anna Rivola: "È una bellissima iniziativa. Ci consente di conoscere Imola sotto altri punti di vista – ha detto – sono molto felice che l’istituto Alberghetti sia stato coinvolto in questa magnifica attività".

Anche Marina Mariani, imolese, ha colto l’occasione, in quanto opportunità irripetibile: "Mi incuriosisce questo palazzo – ha detto – anche perché tra una cosa e l’altra ci passo davanti tutti i giorni e non mi sono mai soffermata a osservarlo davvero. È proprio vero che abbiamo la bellezza sotto gli occhi e non sempre ce ne accorgiamo- ha raccontato -per questo sono sempre molto entusiasta del Fai quando è possibile partecipo alle giornate sia d’autunno sia in primavera. Permettono di vedere il nostro territorio da un’altra prospettiva e apprezzarlo ancora di più".

Francesca Pradelli