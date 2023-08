Il weekend in Autodromo Bolidi storici e grandi nomi Il Settebello del Minardi day

Oltre 400 vetture e più di 30 tra campioni e grandi nomi del motorsport attesi oggi e domani in Autodromo per la settima edizione del Minardi day. Un fine settimana che, complici anche le previsioni meteo, si annuncia bollente. L’obiettivo minimo è quello di bissare le 13mila presenze dello scorso anno, ma gli organizzatori dell’evento dedicato alla Formula 1 che fu coltivano la speranza di potersi avvicinare a quella quota 15mila raggiunta nell’edizione-record del 2019.

Di certo, il gran caldo di questi giorni scoraggerà qualcuno a fare un salto all’Enzo e Dino Ferrari. Chi deciderà comunque di acquistare il biglietto per l’evento (tagliandi acquistabili su TicketOne) troverà ad attenderlo uno spettacolo unico. L’Historic Minardi Day è infatti la grande occasione per vivere da protagonisti oltre 50 anni di Motorsport internazionale (racchiusi in due giornate) grazie ad una collezione incredibile di vetture storiche tra le quali oltre venti Formula 1: Alfa Romeo, Ferrari, Minardi, Williams, Jaguar, Lotus, Fondmetal, Tyrrell, March, Euro Brun, Monteverdi, Merzario, Wolf, Shadow, Arrows, Surtees. E poi ancora GP2, Formula 2, Formula 3, F3000, Formula Junior, GT Storiche, Prototipi.

Non mancheranno esemplari unici come la Maserati 320S e Ferrari 308 IMSA GTO, le vetture della Scuderia Tazio Nuvolari, quelle Scuderia del Portello Alfa Romeo, del Registro Italiano Alfa Romeo, del Raduno Terre di Romagna all’interno dell’Aci Storico Festival, le supercar e hypercar Pagani, Dallara, Lamborghini, Alpine e Pambuffetti. Infine la mostra ‘100 anni del circuito del Savio’ allestita all’interno del museo Checco Costa (ingresso compreso nel biglietto dell’evento) con modelli unici come Itala 51 Sport del 1922, Lancia Lambda Sport Torpedo del 1924, Bugatti T37 del 1927, Alfa Romeo RL Targa Florio del 1924, Tyrrel P34 6 ruote, Ferrari 126 C4, Toro Rosso STR05 e Alpha Tauri livrea 2022.

Spazio poi a presentazioni di libri, incontri e iniziative varie. Dai simulatori di guida al modellismo, passando per l’esposizione Lego dedicata ai motori. Un’occasione per conoscere personaggi da sempre sono legati al mondo Minardi, non facendo mancare la loro presenza all’Historic Minardi Day: Alessandro Nannini, Arturo Merzario, Gianni Morbidelli, Luca Badoer e Riccardo Patrese.