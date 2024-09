Illuminazione, lavori in corso Europa

A Fontanelice è in corso un intervento di manutenzione straordinaria dell’illuminazione pubblica.

I lavori riguardano la riparazione della segnaletica luminosa a servizio degli attraversamenti pedonali del centro abitato lungo corso Europa.

È prevista, infatti, l’attivazione dell’illuminazione verticale posta sopra ai passaggi a strisce con un sistema di luci a led, lungo la via in questione.

Ma anche l’avvio di un sistema di lampeggianti, posti in direzione del senso di marcia, per segnalare ai veicoli l’arrivo in prossimità dell’attraversamento.