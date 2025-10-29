Illuminazione pubblica, il piano. Ok a interventi per 187mila euro

Quasi 200 mila euro per rinnovare l’illuminazione pubblica a Castel San Pietro. È stato approvato dalla Giunta l’investimento di oltre 187mila euro per la manutenzione straordinaria dell’illuminazione cittadina, che passerà attraverso un piano messo a punto in collaborazione con Solaris, la società in house che gestisce il servizio. Il programma prevede lavori per 137mila euro, destinati alla sostituzione dei punti luce con nuove lampade a led e al rifacimento di alcune linee come quella della zona di via Colombarina e via Risorgimento, che nel corso degli ultimi anni avevano evidenziato criticità. Sono inoltre previsti interventi diffusi su circa 150 corpi illuminanti nelle vie Scania, Torricelli, Caduti di Cefalonia, di Vittorio, Migliori, Archimede, Avogadro e Grieco. Proseguendo nella lunga lista delle zone interessate al piano, ulteriori lavori riguarderanno il centro civico Quaderna a Palesio, via Salieri ed il parcheggio della scuola Pizzigotti.

Nel piano rientra poi anche il laghetto Scardovi, dove da tempo erano giunti appelli per chiedere di intervenire sull’illuminazione. L’oasi verde nel cuore di viale Terme vedrà nello specifico la sostituzione dei 42 corpi illuminanti che seguono il percorso pedonale e il perimetro dell’area. Uscendo dal territorio del capoluogo, è previsto il ripristino dell’illuminazione nel parcheggio antistante il Brio Cafè ad Osteria Grande, e l’installazione di un lampione fotovoltaico sempre ad Osteria Grande all’intersezione tra la via Emilia e via Pilastrino, oltre che di un lampione a doppio braccio all’incrocio tra via Tosi e via Tanari tornando al capoluogo. Un piano ad hoc è stato studiato anche per la completa riqualificazione dell’illuminazione di piazza XX Settembre, piano che vede uno stanziamento di 50mila euro e che sarà realizzato grazie anche agli accantonamenti pregressi realizzati da Solaris per oltre 90mila euro, con il progetto che è già stato presentato alla Soprintendenza di Bologna. Secondo quanto comunicato dal comune, Solaris procederà nelle prossime settimane all’affidamento dei lavori che saranno realizzati nei prossimi sei mesi, indicativamente entro la primavera del 2026. Per il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Giacomo Fantazzini l’approvazione della Giunta è "un primo passo concreto per dare seguito agli impegni assunti nei mesi scorsi per risolvere alcune criticità esistenti e per migliorare in modo duraturo la qualità dell’illuminazione pubblica del nostro territorio. Seguiranno ulteriori interventi".