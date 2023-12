Imbrattata la Panchina Rossa a Fontanelice. “ Un vile atto di vandalismo, profonda voragine educativa”

Imola, 7 dicembre 2023 – Un atto vandalico tanto vile quanto assurdo arrivato poche ore dopo l’ultimo saluto a Giulia Cecchettin. Un gesto ignobile che rompe il silenzio della commozione nella vallata del Santerno per quell’omicidio che ha aggiunto un altro nome sull’interminabile lista delle vittime di femminicidio in questo 2023.

Ieri mattina la comunità di Fontanelice si è risvegliata incredula e sdegnata per quell’offesa contro le donne impressa a caratteri cubitali, con vernice color oro, sulla Panchina Rossa di Corso Europa. Più di una seduta, un autentico simbolo della collina per dire no ai maltrattamenti sulle donne. E l’ingiuria ha macchiato pure la targhetta di metallo posizionata dal Nuovo Circondario Imolese con il numero telefonico del centro antiviolenza.

Una visione disarmante: da un lato il mazzo di fiori riposto pochi giorni fa dopo le celebrazioni organizzate dal municipio per la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Dall’altro lo scempio dell’offesa. Nuda, cruda, anacronistica, devastante.

"Un atto del genere, vile, misero e inutile. È la dimostrazione di quanto ci sia ancora da fare rispetto al tema – spiega Gabriele Meluzzi, sindaco di Fontanelice –. Le parole pronunciate da Gino Cecchettin durante i funerali della figlia Giulia, che si sono soffermate sui concetti di coinvolgimento, responsabilità, ascolto e sulla necessità di captare anche i segnali più lievi di violenza, parlano anche a noi".

Già, azioni determinanti per creare una rinnovata cultura di responsabilità e supporto: "Un gesto che dimostra, con disarmante puntualità, la distanza che ci separa da una visione di società incentrata sul rispetto per le donne e sulla pari dignità – ha aggiunto –. Valori che dovrebbero essere acquisiti ormai da tempo".

Allo sdegno generale si sono aggiunti anche la sindaca di Casalfiumanese, Beatrice Poli, con delega circondariale alle pari opportunità, e il sindaco di Imola e presidente del Circondario, Marco Panieri: "È inutile parlare di femminicidio, ripetere ad alta voce i nomi ed i numeri delle vittime, fermarsi a guardare in tv il funerale di Giulia Cecchettin se non siamo in grado di compiere, prima di tutto, un cambio di passo culturale e sociale – analizzano –. Abbiamo smesso da un pezzo di fare voli pindarici perché i piedi sono ancorati alla realtà. E l’attualità parla di una voragine educativa profonda".

Non solo. "L’atto vandalico alla Panchina Rossa di Fontanelice è uno sfregio al cuore di tutte – concludono i due primi cittadini –. Superfluo perfino parlare di condanna al cospetto di tanta vigliaccheria. Eppure non perdiamo la speranza di credere in un mondo migliore dove la coscienza collettiva schiaccerà, uno ad uno, gli abietti".

Ferma condanna anche dal centrodestra. Per il consigliere metropolitano in quota Lega, Simone Carapia, si tratta infatti di "un pessimo episodio che la stessa comunità di Fontanelice, fondata su rispetto, educazione e civiltà, rigetta con forza".

"Uno schiaffo alle donne della vallata e a quelle che hanno perso la vita in ogni angolo del mondo per mano di fe roci assassini travestiti da innamorati", ribadisce Carapia.

Incredula Denis Morigi, assessora alle pari opportunità di Fontanelice: "Sfregiato un luogo di speranza e di aiuto per le donne. Un posto alla luce del sole dove non abbiamo paura di esporci al contrario di chi, nascondendosi con viltà e codardia, ha scritto quella parola – sottolinea l’amministratrice con un passato operativo tra le fila dell’associazione PerLeDonne, impegnata a contrastare la triste piaga sul territorio –. Con quel gesto ha offeso e colpito tutte le donne, anche quelle della sua famiglia. Dalla quota maschile ci aspettiamo analoga indignazione e la spinta a promuovere una vera rivoluzione culturale".