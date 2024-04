Immergersi nei fatti che accadono ogni giorno. Alunni e insegnanti nei ’panni’ dei giornalisti

Interviste, articoli e ricerche. Gli studenti e le studentesse delle numerose scuole che aderiscono al progetto ‘Cronisti in Classe’, campionato di giornalismo organizzato delle nostre testate rivolto alle classi delle elementari e delle medie, stanno lavorando a pieno ritmo per portare a termine l’iniziativa, che sta accompagnando gli alunni e i loro docenti da febbraio. Un’esperienza immersiva nel mondo della cronaca, che vede gli allievi e le allieve mettersi nei panni dei giornalisti per una giornata: una volta a settimana, infatti, i cronisti in erba propongono uno o più elaborati, pubblicati sulla cronaca locale del Carlino e sul portale online, che trattano di tematiche attuali e che coinvolgono – da lontano o da vicino – le nuove generazioni. Attenzione all’ambiente, conflitti geopolitici, violenza di genere e prossimità territoriale. E poi ancora scienze, economia e lavoro e sicurezza stradale. Gli studenti ce la stanno mettendo tutta per raccontare ai lettori la loro visione del mondo, analizzando ciò che più sta loro a cuore.