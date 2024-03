Immobili comunali . Affitti non pagati, . Area Blu va a caccia di 650mila euro

Continuano le difficoltà di Area Blu nel riscuotere i crediti per i canoni di locazione. Se a inizio 2023 il totale degli affitti (commerciali e non) non pagati da privati e associazioni alla società in house del Comune per immobili di proprietà dell’ente di piazza Matteotti ammontava a oltre 660mila euro, oggi siamo ancora a 650mila euro circa di arretrati.

Ce n’è abbastanza per indispettire il consigliere comunale della Lega, Simone Carapia, che da tempo ha messo Area Blu nel mirino. "La società continua a non portare a casa i sodi degli affitti come dovrebbe – protesta l’esponente di opposizione –. Non ci sono miglioramenti rispetto le situazioni precedenti, nonostante la crisi dovuta al Covid sia ormai lontana. Nonostante i proclami di chi governa la città, non mi pare che Area Blu abbia formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione. Anzi sembra il contrario, direi che siamo a livello di bradipo claudicante".

Secondo Carapia, infatti, "il credito vantato è ancora elevatissimo e rilevante, in proporzione all’intero bilancio e capacità di spesa del Municipio. Rispetto a gennaio 2023 – ricostruisce sempre il consigliere comunale del Carroccio – hanno incassato forse due o tre affitti in più. Un po’ pochino, visto che parliamo di 650mila euro di affitti non riscossi che vanno dal 2019 al 2023".

E la sensazione è che, se non ci sarà un reale cambio di passo, difficilmente la situazione migliorerà di qui a breve. "Per i crediti scaduti nel 2023 (ultimi sei mesi 120mila euro) magari può esserci qualche speranza – ragiona Carapia – mentre per quelli ‘stagionati’, dal 2019 in avanti, le possibilità d’incasso saranno minime e passando il tempo si prescriveranno in cinque anni".

I calcoli sono presto fatti: per il 2019, il totale dei crediti supera i 30mila euro, che diventano addirittura quasi 120mila per il 2020 e scendono di nuovo a meno di 60mila euro per l’anno successivo.

"C’ è un fondo di svalutazione che copre appena un terzo dell’ammontare di tali crediti incagliati – sottolinea Carapia –. E viene logico pensare che tale fondo sia incapiente per la mole creditizia passata".

Al di là del mero aspetto contabile, la questione è però soprattutto politica. E coinvolge l’operato di Area Blu nel suo complesso. Non a caso, Carapia parla di "ennesima dimostrazione per una società che riflette il governo del territorio e che continuamente manifesta sempre i suoi limiti e criticità – prosegue il leghista –. Alla faccia dell’efficacia dell’azione di governo sul Santerno".

Più in generale, conclude Carapia, "persiste una generale insoddisfazione sull’operato di questa società in house da parte di tanti cittadini che, a distanza di oltre tre anni dall’inizio del mandato del sindaco Panieri, non notano nessun miglioramento". Va detto che, al di là dell’oggettiva e preoccupante difficoltà di riscuotere crediti, Area Blu continua a chiudere senza affanni i propri bilanci. In attesa dei dati del consuntivo dello scorso anno, l’ultimo rendiconto disponibile è quello 2022. In quell’occasione, l’utile netto era stato di quasi 94mila euro. Rispetto al 2021, era aumentato il valore della produzione che era stato di 27.660.161 euro con un incremento di poco inferiore ai quattro milioni. Sono invece rimasti pressoché invariati i ricavi da opere pubbliche (quasi 7,7 milioni) e il patrimonio netto (8,4 milioni). Ormai da tempo, i tecnici sono al lavoro per dotare la società di una nuova sede, in via Poiano, con l’obiettivo di unificare gli uffici, razionalizzare gli spazi e ridurre conseguentemente i costi per affitto e gestione di immobili. Per l’attuale quartier generale in via Lambertini, sempre in zona industriale, il Municipio continua infatti a pagare (controvoglia) un affitto. E dunque ha in mente di investire due milioni di euro per un progetto il cui iter si annuncia però piuttosto lungo.

Enrico Agnessi