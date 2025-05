Imola Bike Day, tutti in bici nel circuito

Domenica si torna a pedalare su strade chiuse al traffico per l’Imola Bike Day, la terza delle ‘Domeniche ciclabili 2025’ organizzate in provincia che si snoderà lungo la parte ancora percorribile della Ciclovia del Santerno e le curve e i cordoli dell’Autodromo. Promosse dalla Città metropolitana di Bologna, le ‘Domeniche ciclabili’ nascono con l’obiettivo di "far scoprire il territorio metropolitano in chiave di lentezza e sostenibilità, oltre che valorizzare le ciclovie del territorio e l’uso della bicicletta nel proprio tempo libero come attività salutare", ricordano da Palazzo Malvezzi.

L’appuntamento imolese di domenica propone una pedalata di circa 24 km lungo le sponde del fiume Santerno, immersi in un paesaggio di frutteti, argini e cavedagne. Partenza e arrivo della manifestazione sarà l’Enzo e Dino Ferrari, che in occasione del fine settimana di ‘Imola Green’ (al via oggi tra seminari e attività in pista e nel paddock) aprirà le sue porte al popolo delle due ruote non motorizzate con la possibilità di mettersi alla prova in pista (casco obbligatorio). Il programma dell’Imola Bike Day prevede ritrovo alle 9.30 di fronte all’Autodromo (ingresso ponte di viale Dante) e partenza alle 10.30 con un giro completo del circuito. Di qui le biciclette pedaleranno verso Codrignano costeggiando il fiume Santerno e dopo un percorso ad anello rientreranno verso Imola. Il tragitto si svolgerà in sicurezza, in parte su un percorso definito con una chiusura temporizzata delle strade, in collaborazione con le polizie metropolitana e locale, e in parte sulla Ciclovia del Santerno.

L’arrivo è previsto per le 12 circa all’interno dell’Autodromo, dove come detto sarà presente l’evento ‘Imola Green’ con stand dedicati alla sostenibilità ambientale, attività per tutte le età e un’area ristoro per chi vorrà fermarsi a mangiare.