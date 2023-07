Imola, luci e asfaltature sulla Bretella: dopo le multe i lavori

Imola, 26 luglio 2023 – Lavori in corso sulla Bretella. Ieri mattina, operai impegnati su due diversi fronti lungo il tratto dell’asse attrezzato più vicino al quartiere Pedagna. Da un lato, la sostituzione dei vecchi lampioni per l’illuminazione pubblica con quelli a led (più potenza e meno consumi) previsti dal progetto nato dalla collaborazione tra Comune ed Hera. Dall’altro, sempre nella parte Sud dell’arteria, la riasfaltatura di un ulteriore tratto di strada. Qualche disagio, dovuto alla chiusura di una rampa di accesso e alla parziale istituzione di un unico senso di marcia; ma niente di più.

Il sospetto, semmai, è che la mossa (non annunciata) sia collegata alla recente (contestatissima) attivazione degli autovelox contenuti nei due box arancioni installati ormai alcuni anni fa proprio sulla Bretella. In pratica, un tentativo da parte del Comune di rendere evidente nei fatti l’impegno sul fronte della sicurezza di un’arteria frequentata ogni giorno da migliaia di imolesi e da tempo teatro di incidenti anche gravi. Come a dire: accendiamo i velox, ma investiamo a 360 gradi sulla prevenzione.

Obiettivo raggiunto? Si vedrà. Nel frattempo, però, il malcontento tra i cittadini per la questione velox cresce. Dopo che nei giorni scorsi sono stati consegnati in Vallata centinaia di verbali relativi alle multe inflitte dai nuovi totem sulla Montanara, ora sono in consegna quelli che fanno riferimento proprio alle colonnine arancioni sull’asse attrezzato, attivate a fine giugno.

Tra i fattori maggiormente contestati dagli automobilisti, oltre all’anomalo limite di velocità che da sempre caratterizza la strada (60 chilometri orari nei punti sorvegliati dai velox), anche la scelta della polizia locale di presidiare i nuovi occhi elettronici (la presenza degli agenti è necessaria per far scattare le sanzioni) servendosi di un’auto civetta nascosta a bordo strada.

Su questa circostanza, riscontrata anche nei due autovelox sulla Montanara, ha insistito in particolare il leghista Simone Carapia. "Auto civetta imboscate tipo esercitazioni militari, ci manca solo che dai fossi sbuchino i vigili mimetizzati – aveva protestato qualche giorno fa il consigliere comunale di opposizione –. Le amministrazioni non si possono nascondere dietro la foglia di fico della sicurezza. Ci sono persone che nella stessa giornata hanno preso diverse multe, superando di pochi chilometri il limite. Qui non si tratta di sicurezza, ma di agguati per rimpinguare le casse comunali. I cittadini pagano già tasse e bollette, non devono essere vessati".