Imola Camper Fest, arrivati 300 appassionati

Buona la prima per l’Imola Camper Fest. Nel fine settimana, l’edizione numero uno dell’evento destinato agli appassionati del settore ha richiamato in Autodromo 300 camperisti, arrivati in molti casi da fuori regione. Una due giorni inedita per l’Enzo e Dino Ferrari, suggellata ieri dall’apertura della pista ai pedoni per uno degli ormai tradizionali ‘open day’ domenicali. I puristi dei motori non saranno (legittimamente) d’accordo, ma la strada tracciata da Comune, Con.Ami e Formula Imola sembra davvero andare sempre di più nella direzione della polifunzionalità dell’impianto.

La stagione dell’Autodromo, dopo aver perso per strada due pezzi importanti come ‘Tennis on the racetrack’ e la tappa imolese della European Le Mans Series, si appresta nel frattempo a entrare nel vivo. Sabato 22 e domenica 23 primo appuntamento con i campionati italiani a quattro ruote. In scena un ricco weekend targato Aci racing di prove e gare. In pista scenderanno piloti di comprovata esperienza, ma anche con giovani talenti che trovano in questo campionato le condizioni ideali dove mettere alla prova le proprie qualità e iniziare un percorso di avvicinamento al professionismo. Le tribune centrali M e I saranno aperte al pubblico, il paddock resterà invece chiuso.