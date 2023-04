Imola, capitale dei campanari

Imola capitale italiana dei campanari per un fine settimana. L’Unione campanari bolognesi e il Gruppo campanari padre Stanislao Mattei, le due associazioni di campanari del capoluogo emiliano, organizzano infatti il 61esimo raduno nazionale campanari in centro storico. Attesi 400 partecipanti. Si parte alle 15 di domani, con il suono delle campane della cattedrale di San Cassiano e prosegue durante tutta la giornata di domenica. Il raduno si avvale del patrocinio della Federazione nazionale suonatori di campane, della Regione, del Comune, della Diocesi e si svolge d’intesa con la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio. "Siamo veramente soddisfatti di aver contribuito a portare questa importante manifestazione nazionale a Imola, città che l’Unione campanari definisce una delle più belle dell’Emilia-Romagna anche grazie alla sua basilica Cattedrale di San Cassiano – commentano Giacomo Gambi, assessore alla Cultura, e Pierangelo Raffini, assessore al Centro storico –. Un evento nuovo che riteniamo sarà molto apprezzato da imolesi e visitatori, che riempirà le diverse piazze della città in un percorso di due giorni".