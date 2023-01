"Imola capitale della pallavolo giovanile"

Un PalaRuggi gremito e più di 600 giovani in campo sotto gli occhi soddisfatti del governatore Stefano Bonaccini. E’ questa l’istantanea conclusiva dell’edizione numero 17 di Babyvolley, torneo giovanile di pallavolo, che ha monopolizzato la programmazione di dieci palestre imolesi negli ultimi due giorni. L’epilogo al palazzetto di via Oriani, dopo una serie infinita di sfide incrociate, ha registrato l’affermazione di Anderlini Pediatrica (Under13), VB San Martino (Under 14), Club Imola (Under 16), Borgovolley (Under 18) in ambito femminile e Pallavolo Bologna (Under 17) in quello maschile. Significativo il riepilogo dei numeri. Dalle quaranta squadre iscritte agli oltre 600 atleti impegnati sul rettangolo di gioco. Di questi ben 400, con le relative famiglie, hanno preso d’assalto gli alberghi della città. Ma sono stati in tanti ad approfittare della trasferta imolese per visitare i negozi del centro storico o per pattinare nella pista ghiacciata degli ex Circoli. Conti alla mano, un movimento di migliaia di persone.

Cinquanta, infine, i volontari impiegati da Diffusione Sport per presidiare a regola d’arte la manifestazione.

"La città di Imola si conferma una capitale della pallavolo giovanile con un’edizione record di Baby Volley organizzata da Diffusione Sport che presenta numeri impressionanti di squadre partecipanti e categorie – ha detto il presidente della Regione Stefano Bonaccini ospite d’onore della cerimonia di premiazione –. Grazie per l’invito che mi hanno voluto rivolgere, accettarlo e partecipare è stato un vero piacere. Complimenti a tutte le atlete e atleti".

Sulla stessa lunghezza d’onda il sindaco di Imola, Marco Panieri: "Babyvolley si è rivelato, ancora una volta, un evento importante per la nostra comunità – ha spiegato –. Uno splendido connubio tra sport e ricettività durante il periodo festivo. Un bel modo per stare insieme e condividere i profondi valori umani ed etici dello sport".

Non solo. "La presenza del governatore Bonaccini rimarca l’attenzione dell’ente di viale Aldo Moro all’indirizzo della sportvalley – ha aggiunto il primo cittadino –. Continui investimenti che trainano un movimento di cui Imola è, con orgoglio, parte integrante".

Raggiante pure Pasquale De Simone, alla guida della scuola di pallavolo Diffusione Sport: "Un successo organizzativo tornato a pieno regime dopo gli stravolgimenti dell’epoca pandemica – ha commentato –. E’ la crescita del sistema giovanile del volley che ci sta a cuore. Babyvolley deve rimanere un piacevole ricordo nel cuore di ogni partecipante". Ma c’è di più. "Una tappa da conservare nella memoria lungo quel processo formativo, educativo ed umano rappresentato dallo sport in ogni sua sfaccettatura – ha concluso il timoniere del sodalizio colorato d’azzurro –. Siamo già al lavoro per l’edizione del 2024 con grandi novità".