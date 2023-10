Imola, cittadino ‘detective’: due arresti per furto a Pontesanto

Imola (Bologna), 16 ottobre 2023 – Cittadino pedina i ladri come un detective, bloccati un uomo e una donna che rubavano in casa di una donna di 93 anni con la modalità tipica delle ’truffe’ ai danni di anziani. Sono così finiti in manette – grazie alla decisiva collaborazione di un cittadino – un 29enne e una 34enne. Il più giovane è un ragazzo di Bologna, la ragazza è invece nata in Albania e residente in provincia.

I fatti risalgono a venerdì quando, nel primo pomeriggio, un cittadino ha notato un’auto che si muoveva in maniera sospetta. L’uomo ha chiamato la polizia e si è messo a seguirli con la sua vettura. In costante contatto con la centrale operativa, ha visto che si erano fermati vicino al campo sportivo di Pontesanto. qui ha visto che il ragazzo è sceso, ha scavalcato la recinzione e ’perlustrato’ un furgone di una persona che stava lavorando nelle strutture sportive, forse per cercare oggetti o attrezzatura di valore.

Il cittadino che li stava seguendo conosceva il proprietario del mezzo e l’ha subito chiamato. Nel frattempo la coppia si è allontanata e si è fermata davanti a una casa indipendente, sempre in zona Pontesanto. Nel cortile c’era una donna anziana. La 34enne è scesa e si è messa a parlare con lei. A quel punto, la polizia è intervenuta.

Secondo una prima ricostruzione mentre la donna parlava con l’anziana, probabilmente per distrarla, chiedendole se c’erano terreni in vendita, il 29enne ha cercato di entrare nella casa, riuscendo a issarsi nella finestra del bagno, che era aperta. Forse, avendo capito che era arrivata la polizia ha però abbandonato tutto ed è uscito. È così che la polizia ha bloccato entrambi mentre si allontanavano. Gli agenti della volante hanno subito ispezionato la casa assieme alle proprietaria. La camera da letto era a soqquadro. La borsa era rovesciata ma non mancava nulla. Era però sparita una delle chiavi dell’armadio della camera da letto. Perquisito il giovane, gli hanno trovato in tasca la chiave.

La polizia ha quindi perquisito due o tre case che potevano essere il luogo di dimora del giovane e alla fine hanno individuato un’abitazione a Ozzano. E hanno trovato spray urticante, tre orologi – un Genta, un Citizen e un Rolex Submariner, sei telefoni probabilmente rubati e anche una sostanza dopante che il giovane ha detto essere per uso personale. Così oltre all’arresto per furto aggravato in concorso per i due, è scattata per il giovane – con precedenti di polizia – anche una denuncia per ricettazione e una per l’uso di sostanze dopanti. Per lui è arrivata una denuncia anche perché era alla guida con la patente sospesa mentre era destinatario di una misura di prevenzione (il divieto di ritorno nel comune di Castel Guelfo). L’auto, intestata alla donna, è stata sequestrata. L’arresto è stato poi convalidato in tribunale e i due rimessi in libertà. Al giovane è stata imposta la misura cautelare dell’obbligo di firma tre volte a settimana.