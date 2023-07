Imola di mercoledì fa poker Ultima serata di shopping

Si chiude questa sera, con l’ultimo appuntamento dedicato allo shopping e al colore azzurro, la ventesima edizione di ‘Imola di mercoledì’. Nel corso delle tre precedenti serate, l’evento ha richiamato in centro storico migliaia di persone, imolesi e non, che con occhio divertito e curioso hanno scoperto la città da un’angolatura assolutamente speciale. Ultima occasione per ricevere la t-shirt Jomla: per ottenerla, basterà presentare all’Infopoint di Confcommercio Ascom Imola due scontrini della serata (somma minima 25 euro). Se i primi tre appuntamenti sono stati l’occasione di socializzare e curiosare, questo quarto appuntamento sarà incentrato come detto sullo shopping. E potrà contare sulle occasioni dei saldi appena iniziati in vista delle imminenti vacanze estive. Alle 20 Confcommercio Ascom Imola celebra e festeggia l’Ottica Ferlini (via Emilia, 191) per i suoi 100 anni di attività, un traguardo ammirevole che dimostra la passione e l’impegno di tre generazioni.

Per gli amanti della storia, dell’arte e della cultura, c’è ‘Bellezza ed eleganza nell’antico Egitto’, visita guidata gratuita e letture al museo di San Domenico. Anche quest’anno la visita alla mummia e alla piccola collezione di amuleti egizi sarà accompagnata da letture a tema. A cura del Cise (Centro italiano studi egittologici) di Imola in collaborazione con associazione culturale Bardur (partenza alle 20.45 all’Infopoint, durata circa un’ora, non serve prenotazione). Dalle 20 alle 21 sarà possibile visitare gratuitamente e in autonomia il giardino del palazzo vescovile e alle 21, sempre nell’arena del giardino, Alessandra Borgioli e Roberto Taddei, dell’omonimo vivaio fiorentino, discuteranno di ortensie tra di loro e con il pubblico. I due esperti porteranno una piccola selezione di piante in vaso che potranno essere acquistate durante la serata. Sempre a tema culturale interessante la proposta dei musei civici dal titolo ‘Incontri al tramonto…sul torrione nord-est della Rocca Sforzesca’. Alle 18.30 si parla di "Arte e potere nel Cinquecento: Carlo V, Tiziano e Ariosto" conversazione con Giovanni Sassu, storico dell’arte, responsabile Musei e culture extraeuropee del Comune di Rimini.

Le famiglie potranno scegliere per i più piccoli tra tante animazioni e occasioni di divertimento: come il truccabimbi gratuito e lo zucchero filato omaggio all’Infopoint dell’evento e due postazioni di giochi gonfiabili in piazza Matteotti (dove c’è anche il Ludobus) e piazza Gramsci. Per i più sportivi ci sarà occasione per cimentarsi o assistere anche a diverse discipline: prove di scherma (piazza Gramsci), di ginnastica artistica con Ginnastica biancoverde e scherma medievale con i Difensori della rocca (piazza Medaglie d’oro). Spettacolo di danza itinerante. Alla libreria Il Mosaico letture a due voci sulle differenze di genere a cura di Perledonne (prenotazione 331 8106699). Innumerevoli le proposte enogastronomiche e gli appuntamenti con la musica dal vivo in tutto il centro storico. L’evento ‘Imola di mercoledì’ è organizzato e promosso da Confcommercio Ascom e sostenuto e patrocinato da importanti sponsor: enti istituzionali, associazioni, fondazioni e imprese del territorio.