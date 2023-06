Imola di Mercoledì Il ritorno di Miss Italia e mille eventi per tutti Pienone in centro

Buona la prima per ‘Imola di mercoledì’, evento ideato e organizzato da Confcommercio Ascom che l’altra sera è tornato ad animare il centro storico tra shopping, tavolini all’aperto, spettacoli, visite guidate, musica e mercatini. Pezzo forte della prima serata, le selezioni per Miss Italia 2023 in piazza Matteotti, precedute da un’applauditissima sfilata che ha visto protagonisti i bambini. Miss Imola 2023 è stata eletta Lara Bonini di Minerbio, 24enne impiegata e indossatrice. Alle sue spalle Isabella Marchetti, studentessa e modella di Imola, vincitrice della fascia di Miss Rocchetta, terza classificata, eletta Miss Framesi, Alessia Scita, studentessa di Parma.

Proprio ai più piccoli sono state dedicate tante animazioni e occasioni di divertimento nel cuore della città: il truccabimbi gratuito e zucchero filato omaggio all’Infopoint e due postazioni di giochi gonfiabili in piazza Matteotti e in piazza Gramsci. E per i più sportivi c’è stata l’occasione per cimentarsi o assistere anche a tre diverse discipline: scherma in piazza Gramsci, bici da corsa e kung fu in piazza Matteotti. Le proposte dei ristoranti e dei locali per una cena tranquilla o da passeggio sono state infinite. E sono riuscite a mettere tutti d’accordo, come le tante esibizioni di musica dal vivo. "Siamo entusiasti di ripartire con una nuova fresca edizione di ‘Imola di mercoledì’, evento ideato e organizzato dalla nostra associazione dal 2001 , precursore delle più recenti notti bianche, rosa e celesti – sottolineano Danilo Galassi e Andrea Martelli, rispettivamente presidente e direttore di Confcommercio Ascom Imola –. Ringraziamo tutte le attività del centro storico che collaborano e partecipano con entusiasmo alla buona riuscita dell’evento anche con la loro apertura serale. Un ringraziamento speciale ai partner e sponsor che ci aiutano e permettono di realizzarle questo evento".