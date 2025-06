‘Imola di mercoledì’. Musica, sapori e giochi. Migliaia di famiglie nel cuore della città

Pollice in alto anche per la seconda serata di ‘Imola di Mercoledì’. Tanta gente nel centro storico della città per un appuntamento che ha visto protagonista l’elemento Acqua e il colore Azzurro, simboli di armonia e vita. Complice il gran caldo di questi giorni, tanti imolesi hanno scelto di trascorrere qualche ora tra le vie del cuore pulsante di Imola tra negozi aperti, mercatini e promozioni speciali. Ma anche seduti ai tavoli all’aperto e nei dehor di bar e ristoranti per gustare qualche manicaretto o sorseggiare un cocktail.

Gettonatissima la programmazione musicale con tante performance dal vivo e spettacoli che hanno radunato appassionati e curiosi. Uno su tutti: il concerto dei cori DoreMimosa e Gioi nella Corte di Palazzo Monsignani. Due ensemble imolesi che da tempo uniscono voci di tutte le età, passione per il canto e impegno sociale. Un incontro tra generazioni e stili che ha confermato la valenza della musica come esperienza condivisa.

E se per i più piccoli l’intrattenimento si è focalizzato su giochi gonfiabili, laboratori creativi e dimostrazioni sportive, tra gli adulti ha riscosso un buon successo la visita guidata gratuita dal titolo ‘Contesse, badesse e poetesse: Imola, la città delle donne?’. Un percorso animato alla scoperta delle figure femminili che hanno segnato la storia della città insieme a Fabrizia Fiumi, console del Touring Club Italiano, in collaborazione con l’associazione culturale Bardur.

Buoni afflussi anche per la visita guidata alla chiesa di San Domenico, per l’apertura straordinaria del Giardino storico del Palazzo Vescovile e Museo delle Carrozze e per la mostra di moto d’epoca allestita nella Galleria della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola.

Mattia Grandi