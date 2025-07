‘Imola di mercoledì’. Shopping, cibo e motori. Festa grande in centro con lo show Le Mans

Non solo shopping, musica e buon cibo. Il terzo e penultimo appuntamento con ‘Imola di mercoledì’, l’altra sera in centro storico, è stato caratterizzato da un’anteprima della European Le Mans Series, di scena questo fine settimana in Autodromo. Piazza Matteotti ha ospitato quattro vetture in esposizione: due LMP2 Oreca (Iron Lynx e Inter Europol, vincitrice della 24 Ore di Le Mans), una LMP3 Ginetta DKR Engineering e la Ferrari LMGT3 Richard Mille AF Corse.

Gli equipaggi hanno partecipato a due momenti divertenti e informali condotti dallo speaker Boris Casadio e dallo chef Max Mascia: il gioco ‘Making of Tortellini’ e il ‘Food Blind Test’ hanno assicurato sorrisi e coinvolgimento, in un’atmosfera unica tra motori e tradizione enogastronomica. Gadget e animazioni hanno reso la serata un antipasto perfetto del weekend in autodromo.

Da oggi a domenica, l’Enzo e Dino Ferrari torna infatti a ospitare l’adrenalina dell’endurance con la 4 Ore di Imola, terzo appuntamento stagionale dell’Elms. È la settima volta dal 2013 che il prestigioso campionato approda sul circuito del Santerno, confermando il legame sempre più stretto tra Imola e le grandi competizioni internazionali.

In pista saranno 130 i piloti impegnati nelle tre categorie in gara — LMP2, LMP3 e LMGT3 — con una nutrita presenza di dieci italiani pronti a sfidare il cronometro e gli avversari per conquistare il podio davanti al pubblico di casa.

Il programma del weekend prevede le prove libere oggi, seguite dalle qualifiche domani e dalla gara domenica, con partenza alle 12. Ad arricchire ulteriormente lo spettacolo, scenderanno in pista anche le categorie Mitjet Italia, Clio Cup Series e FX Pro Series, rendendo il fine settimana una vera festa per gli appassionati di motori.

È possibile acquistare i biglietti sul sito Ticketone.it e nella biglietteria in loco (museo Checco Costa) da oggi a domenica. Oggi, in particolare, l’ingresso nel paddock è gratuito e dalle 18.15 è previsto l’accesso libero anche in pit lane per assistere alla Pit stop challenge.

Tornando a ‘Imola di mercoledì’, l’evento targato Confcommercio Ascom è ispirato quest’anno agli elementi naturali. E l’appuntamento dell’altra sera era dedicato alla terra e al colore nocciola. Mercoledì 9 luglio l’ultimo atto della manifestazione, con l’aria e il colore bianco protagonisti. Visto l’ormai imminente inizio dei saldi, che partiranno domani, un’ottima occasione per fare shopping serale.