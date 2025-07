’Imola di mercoledì’, terza serata

Nuovo appuntamento, questa sera in centro storico, con ‘Imola di mercoledì’. Il terzo e penultimo atto della rassegna targata Confcommercio Ascom è dedicato alla Terra e al colore nocciola. Dalle 20.30 alle 23.30, centinaia di realtà commerciali e artigianali animeranno il cuore della città con aperture straordinarie, mercatini, eventi, promozioni e degustazioni. All’Infopoint di piazza Caduti per la Libertà si potranno ritirare i gadget ufficiali della manifestazione con l’iniziativa ‘Shopping by night’.

La visita guidata gratuita di questa settimana è dedicata a ‘Imola sul fronte di guerra’, percorso urbano tra strade, palazzi, case e giardini sui luoghi della Resistenza, della Repubblica Sociale e dell’occupazione nazista. Ritrovo all’Infopoint alle 20. In occasione della festa per i 110 anni di Santa Caterina, sarà possibile visitare la stanza di Don Bughetti, ricostruita nella chiesa del Carmine. Apertura straordinaria del giardino storico del palazzo vescovile e del museo delle carrozze, dalle 20.30 alle 23.

Confermata anche l’apertura straordinaria della Galleria della Fondazione (piazza Matteotti, 1), dove è ospitata la mostra di motociclette d’epoca a cura del Mimas – Museo Internazionale moto e auto storiche. Tante animazioni e occasioni di divertimento anche per i più piccoli.