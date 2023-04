Imola è la F1 È una questione di priorità

Marco Signorini

C’è amarezza, inutile nasconderlo. In poche settimane l’Autodromo ha perso due eventi – il ‘Tennis on the racetrack’ e la Le Mans – che avrebbero potuto portare in città migliaia di visitatori, oltre ovviamente a un folto gruppo di addetti ai lavori. Una doccia fredda per gli operatori del territorio che, però, potranno contare sulla vetrina mondiale per eccellenza: la Formula Uno. Quel Circus la cui perdita aveva rappresentato un colpo al cuore per la città e l’intera regione. Non dobbiamo infatti dimenticarci una cosa: l’Autodromo e Imola sono la Formula 1.