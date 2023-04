Imola è la F1 È una questione di priorità

Marco

Signorini

A ’scombussolare’ i piani di Formula Imola sono stati gli stessi organizzatori del Circus che, cosa straordinaria per il Gp di casa, hanno ’posticipato’ la corsa di quasi un mese.

Gli stessi lavori attualmente in svolgimento nel paddock sono stati commissionati da Liberty Media e, se si vuole restare nel ’club’, non c’è altro verso che seguire le indicazioni. È normale, si intende, essere delusi per gli eventi annullati (la Le Mans è pronta a tornare nel 2024), ma proviamo solamente a immaginare cosa proverebbe l’intera città se, nel 2026, la corsa non fosse più confermata. Ricordiamoci che i competitor sono le grandi città d’Oriente e Occidente con mezzi finanziari inimmaginabili dalla nostra comunità.

Insomma, teniamoci stretto il Gran Premio con la speranza che, il prossimo anno, le date tornino a incastrarsi nel modo giusto e con la convinzione che Formula Imola saprà ’fare tesoro’ di quanto accaduto nelle ultime settimane.

Intanto, godiamoci giornate speciali come quella odierna che ha portato sul circuito oltre 300 camperisti. Appassionati che avranno modo di scoprire quanto è bella Imola tornando di sicuro a farci visita.