Imola e Monza, la coesione premia sempre

Signorini

Il motore produttivo del Paese ha infatti come cuore pulsante l’area compresa tra Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Tre regioni profondamente industrializzate che, però, non rinunciano alle loro tradizioni agricole. Due, la Lombardia e il Veneto, amministrate dal centrodestra e una, l’Emilia-Romagna, feudo di quel centrosinistra che aspira a tornare ad essere maggioranza del Paese seppur, attualmente, in netta minoranza nel numero di regioni amministrate. Il bel risultato della Formula 1 (aspettando ovviamente di mettere tutto nero su bianco) conferma che si può vincere assieme anche se si indossano casacche diverse. E se entrambi i poli dimostreranno anche in futuro di saperlo fare allora potranno aspirare a quegli obiettivi che, fino ad ora, sono risultati impossibili o quasi: ossia vedere il centrodestra al governo in Emilia-Romagna e il centrosinistra al timone di Lombardia o Veneto. Soprattutto se la scelta cadrà su candidati ’inclusivi’, ossia capaci di unire piuttosto che dividere. Ma per arrivare alla vittoria è fondamentale saper dialogare e costruire anche con chi sta sul fronte opposto.