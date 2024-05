Imola si veste a festa per la Formula 1: mostre, concerti e pure il luna park. Una tre giorni che vale 270 milioni

Imola, 15 maggio 2025 – Sessanta tv collegate da tutto il mondo per un’audience potenziale di 80 milioni di spettatori. Oltre 200mila presenze fisiche previste nei tre giorni, 90mila delle quali solo per la gara di domenica, quando si punta a raggiungere il tutto esaurito. Un indotto economico stimato in 270 milioni di euro, a fronte di un evento che di milioni ne costa (per ora) 25. I numeri del Gran premio di Formula 1 del made in Italy e dell’Emilia-Romagna, di scena questo fine settimana all’Autodromo di Imola (venerdì prove libere, sabato qualifiche e domenica alle 15 la gara), sono quelli di un evento planetario. E fanno ancora più impressione se collegati a una città di 70mila abitanti che non è nemmeno capoluogo di provincia.

A differenza di Miami e dell’Arabia Saudita, però, il circuito del Santerno (finito sott’acqua dopo l’alluvione che ha portato all’annullamento della gara nel 2023) ha dalla sua parte la storia. Il piccolo Nürburgring, come lo chiamava Enzo Ferrari (a lui e a suo figlio Dino l’impianto imolese è dedicato), ha compiuto 71 anni lo scorso aprile. Ha ospitato la Formula 1 dall’inizio degli anni Ottanta fino al 2006, piangendo la tragedia di Ayrton Senna 30 anni fa.

Il ritorno in città del Circus iridato, agevolato dalla pandemia, risale invece al 2020: due edizioni a porte chiuse e una con il pubblico nel 2022; poi l’annullamento del 2023 e quindi il bagno di folla di questo fine settimana. Già in agenda un’altra edizione, nel 2025. Poi si cercherà di recuperare (nel 2026) la gara saltata lo scorso anno. E infine si intavolerà una difficile trattativa, sulla base di 30 milioni a gara, per tenere la Formula 1 a Imola fino al 2030.

Per tagliare il traguardo al cospetto della enorme concorrenza degli autodromi extra-europei, non si può sbagliare un colpo. E dunque la città si sta preparando al meglio. L’asse che va dalla stazione ferroviaria al circuito sarà vestito a festa tra bandiere, striscioni e totem colorati. E il centro storico si animerà per tre giorni di iniziative con mostre, concerti ed esposizioni di auto. Ci sono perfino le luminarie con le frasi di Senna.

La memoria del campione brasiliano è affidata alla nipote Bianca, attesa in città per il Gran premio. Non mancheranno anche altri ospiti vip, nelle tante aree hospitality già allestite in Autodromo e che saranno costruite in futuro grazie a forti investimenti economici richiesti dagli organizzatori al sistema pubblico del territorio. È del resto un Circus sempre più griffato, parente lontanissimo di quello in cui è cresciuto l’allora ragazzino Stefano Domenicali, imolese oggi amministratore delegato di Formula 1, che ormai diversi lustri fa ha trascorso più di qualche sabato notte in tenda con gli amici sul prato della Tosa in attesa della gara del giorno dopo.

Oggi il Gran premio si vive (anche) in una coloratissima Fan zone che è un enorme luna park per grandi tra simulatori di guida, ruota panoramica e dj-set. Qui arriveranno anche i piloti, per tornare almeno per qualche minuto avvicinabili come i loro predecessori che negli anni Ottanta e Novanta erano soliti mangiare nei ristoranti della zona. Sabato mattina attesi i ferraristi di oggi Charles Leclerc e Carlos Sainz e quello di domani, Lewis Hamilton, che abbraccerà la scuderia del Cavallino rampante nel 2025.

Per trovare il filo (rigorosamente rosso) che unisce la Formula 1 di ieri a quella di oggi bisogna invece guardare la vecchia Rivazza. Sulla ‘collina della passione’, che al pari delle zone prato prova a conservare prezzi dei biglietti popolari, sono attesi anche quest’anno migliaia di tifosi della Ferrari. Sperano tutti di rivedere una vittoria della Rossa che qui manca dal 2006, quando a farli sognare c’era Michael Schumacher.