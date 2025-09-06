Calzaturiero tra luci e ombre
6 set 2025
ENRICO AGNESSI
Imola fuori dalla Formula 1. La Regione non si arrende: “Puntiamo ancora sul Gp”

Il vicepresidente Colla alla presentazione del documentario su Ayrton Senna. “L’investimento resta, vogliamo tornare ad essere protagonisti nel Circus”. Ma la ‘tassa’ da pagare agli organizzatori potrebbe salire da 25 a 40 milioni

Maggio 2025, Hamilton sfila alla Rivazza salutato dai tifosi della Ferrari

Imola, 6 settembre 2025 – Alla bandiera bianca, simbolo di resa, Imola continua a preferire quella a scacchi. Nel giorno in cui alla Mostra del Cinema di Venezia si presenta il documentario su Ayrton Senna, la Regione Emilia-Romagna ribadisce il proprio impegno nel tentativo (complicatissimo) di riportare il Gran Premio di Formula in riva al Santerno.

Tornata nel 2020 dopo un’assenza lunga 14 anni, la gara è stata esclusa dal calendario 2026 per occupare il ruolo di ‘prima riserva’. E nei giorni scorsi il capo del Circus, Stefano Domenicali, che pure nel recente passato aveva lasciato la porta aperta alla sua Imola, dov’è nato, parlando con i giornalisti italiani alla vigilia del Gp di Monza ha giudicato “difficile” un rientro dell’autodromo Enzo e Dino Ferrari, invitando Aci a investire, al contrario, sul circuito brianzolo.

“La notizia dell’esclusione non mette per noi la parola fine a questa esperienza che merita continuità e una prospettiva stabile – ha perciò rilanciato ieri, dal Lido, il vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, Vincenzo Colla –. Proseguiremo il percorso per tornare protagonisti. In quest’ottica abbiamo scelto di non arretrare di un millimetro e nemmeno di un euro nel nostro sostegno ai grandi eventi. Le risorse per il Gran premio lì sono e lì restano, così come il nostro impegno per qualificare ulteriormente l’autodromo di Imola”.

Al di là del sostegno al miglioramento dell’impianto, fino a quest’anno la Regione Emilia-Romagna ha partecipato con 5 milioni di euro alla cordata tutta pubblica necessaria ad arrivare ai 25 milioni da pagare come tassa alla F1 per ospitare il Gp. E siccome in futuro servirà un esborso maggiore (si parla di almeno 40 milioni per entrare in un sistema di rotazione tra due o tre circuiti storici europei cannibalizzati dai Paesi emergenti, a cominciare da quelli arabi e asiatici), si è già detta pronta ad aumentare gli sforzi.

Tornando a Senna, il documentario presentato ieri a ‘Casa I Wonder Venezia’ si intitola “Il nostro amico Ayrton’’. È prodotto dalla Regione Emilia-Romagna. Lo hanno realizzato Vittorio Martone e Raffaele Manco, che si sono avvalsi dei contributi del giornalista e scrittore Giorgio Terruzzi (grande firma della F1 che ha dedicato un libro a Senna) e dello scultore Stefano Pierotti, autore del monumento dedicato ad Ayrton all’Autodromo di Imola.

“Un documentario straordinario e pieno di anima”, lo ha definito il presidente della Regione, Michele de Pascale, intervenuto in videocollegamento. “La nostra regione – ha aggiunto – ha un legame inscindibile con gli sport dei motori e la F1, dato dalle emozioni che eventi come il Gp di Imola hanno saputo dare negli anni e che siamo impegnati affinché possano tornare”.

A Venezia (tappa intermedia prima di raggiungere Monza per perorare la causa) c’era il sindaco di Imola, Marco Panieri, deciso a “rafforzare il legame con la F1, patrimonio identitario e occasione di sviluppo per il territorio”.

