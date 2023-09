Imola Green, la sostenibilità al volante Un weekend ’elettrico’ per gli appassionati

Sabato 23 e domenica 24 settembre torna l’appuntamento con la mobilità sostenibile. ‘Go smart, go green’, manifestazione che nel 2022 è approdata per la prima volta in riva al Santerno, diventa quest’anno ‘Imola green’. Per l’occasione, la città e l’Autodromo apriranno le porte al futuro della mobilità elettrica.

"Imola Green è l’evento che punta ad educare ed incentivare le persone ad utilizzare un mezzo elettrico nei centri urbani – spiegano i promotori –. Sotto la guida esperta di professionisti, gli interessati, senza distinzione di età, potranno apprendere le prime nozioni e tecniche di guida sicura nell’utilizzo di moto, bici, monopattini e vetture elettriche".

Nell’occasione, da venerdì 22 a domenica 24 settembre farà tappa in Autodromo anche ‘Imola street food’, appuntamento imperdibile per gli amanti del cibo di strada.