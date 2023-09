’Imola green’ scalda i motori. La mobilità elettrica protagonista in Autodromo

di Enrico Agnessi

Mobilità elettrica, ma anche cibo e tanta musica. Da venerdì a domenica prossimi l’Autodromo ospita la seconda edizione di ‘Imola Green’. Organizzato da Formula Imola e Comune, con il supporto di Plenitude (Eni), l’evento cambia nome (lo scorso anno si chiamava ‘Go smart, go green’) e format: un maggior numero di attività, ma tutte concentrate all’Enzo e Dino Ferrari e non più condivise con piazza Matteotti.

Saranno dunque tre giorni ricchi di appuntamenti (tutti a ingresso gratuito) in pista, nel paddock e nella sala polivalente del circuito, quest’ultima teatro (al sabato) di incontri e convegni (due dei quali moderati dal vicedirettore de ’Il Resto del Carlino’, Valerio Baroncini) sul tema della città a misura di mobilità attiva e della transizione energetica nella mobilità.

La tre giorni di ‘Imola Green’ prende il via venerdì 22 alle 19, nel paddock, con lo Street food festival. Si balla con lo show degli Eiffel 65. Sul palco anche Manuel Durante e dj Rosso.

Sabato 23 si entra nel vivo della manifestazione. Test di guida in pista dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17; poi circuito aperto ai pedoni fino alle 19 (entrata e uscita da box 17-18). Nel paddock, dalle 10 alle 19, attività rivolta soprattutto a bambini e ragazzi. Dalle 19 Street Food Festival e concerto dei Finley. Sul palco anche Tieni il tempo con dj Mare.

Domenica 24 gran finale: dalle 10 alle 12 c’è ‘Imola Bike Day’, la pedalata organizzata dalla Città metropolitana di Bologna nell’ambito delle domeniche ciclabili; dalle 12 alle 18.30 apertura del circuito al pubblico in bicicletta. Nel paddock, dalle 10 alle 18, come il giorno precedente, attività rivolta soprattutto a bambini e ragazzi. Proseguirà lo Street food festival e l’intrattenimento musicale affidato ai dj del territorio: Cerve e Regaz, Elia Poggi, Simon Vicenti e Rocchi & Lupidi, Grigliatech.

"‘Imola Green’ nasce da un coinvolgimento dell’intera città: dal settore automotive all’intrattenimento fino alle giovani generazioni", sottolinea il sindaco Marco Panieri. Paolo Martini (Plenitude, gruppo Eni) si dice lieto di sostenere l’evento, definito "un’occasione importante per far conoscere il mondo della mobilità elettrica a una platea ampia". La vede così anche il direttore dell’Autodromo, Pietro Benvenuti, secondo il quale la manifestazione "nasce per dare un punto di riferimento alla transizione energetica".

D’accordo pure l’assessora Elisa Spada (Ambiente e Mobilità sostenibile), a detta della quale eventi come ‘Imola Green’ "servono per promuovere il cambiamento culturale nel quale tutti noi possiamo essere protagonisti". L’invito finale è affidato all’assessore Elena Penazzi. "Aspettiamo tanti giovani – conclude la titolare della delega all’Autodromo – per per far capire loro quanto un mondo più green sia importante per il futuro".