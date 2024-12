Imola guarda al 2025 . Sanità, sociale e cantieri. Le sfide del nuovo anno

Dalla difesa della sanità al sostegno delle famiglie più fragili, passando per la tenuta occupazionale. Il tutto senza dimenticare le opere pubbliche, il rilancio del centro storico e ovviamente il futuro dell’Autodromo. Sono tante, e molto diverse tra di loro, le sfide che la città si troverà di fronte nel 2025. E la politica locale, alle prese nelle prossime settimane con un mini-rimpasto in Giunta, è chiamata a dare risposte cruciali.

SANITÀ

L’ultimo miglio del 2024 è stato caratterizzato dal ritorno (inaspettato) del tormentone sull’autonomia dell’Ausl. A parole, la difendono tutti. Ora alle dichiarazioni seguano i fatti. Il dg Andrea Rossi è all’ultimo ballo. Bisogna trovare presto un valido sostituto che si occupi delle tante criticità (liste d’attesa e carenze di personale su tutte) di un sistema tenuto in piedi dalla grande professionalità degli operatori.

SOCIALE

Crescono povertà ed emarginazione. E c’è un problema che, anche a queste latitudini, ha assunto i contorni dell’emergenza: la casa. Troppi alloggi vuoti e troppe famiglie, alle quali è precluso l’accesso al mercato della compravendita, che fanno una fatica tremenda a trovare un alloggio in affitto.

ISTRUZIONE

Non indietreggiare di un millimetro su servizi educativi e inclusione degli alunni disabili: questa la sfida che si troverà di fronte chi eredità la delega alla Scuola dall’ex assessore Fabrizio Castellari, eletto in Regione. All’altra estremità del filo, l’università: la costruzione del campus non è più rimandabile. In mezzo, la questione container al polo liceale: urge restituire dignità allo studio.

LAVORO

Le armi per creare occupazione, a livello locale, sono per definizione piuttosto spuntate. La sfida rimane quella di rendere il territorio più attrattivo per gli investitori, agevolando l’insediamento di nuove attività da affiancare ai colossi cooperativi.

OPERE PUBBLICHE

In questo senso, è fondamentale agire sulle infrastrutture: la quarta corsia della A14 porterà con sé il completamento della Bretella, alla quale bisognerà aggiungere nuove soluzioni per l’attraversamento Est-Ovest della città. Gigantesco il tema della ricostruzione post-alluvione: la messa in sicurezza delle frazioni nella Bassa e, per quanto riguarda il tratto urbano del Santerno, quello delle abitazioni vicine al fiume e del paddock dell’Autodromo.

AUTODROMO

A proposito di circuito, il 2025 grazie allo show di Max Pezzali segnerà il ritorno dei grandi concerti all’Enzo e Dino Ferrari. Prima di quell’appuntamento, c’è però il Gran premio di Formula 1. Sarà l’ultimo di questo secondo atto, iniziato nel 2020 dopo che il primo si era interrotto nel 2006, del Circus in riva al Santerno? Tocca al territorio, a partire dagli operatori, spingere le istituzioni (in questo caso anche il Governo centrale) a muoversi per scongiurare tale pericolo.

CENTRO STORICO

Causa indisponibilità della Rocca, chiusa per lavori, il 2025 verrà salutato in piazza Matteotti. I battiti del cuore della città sono aumentati, negli ultimi tempi, grazie alle nuove aperture (ControCorrente, ex Bacchilega e Semplice), alle quali il Comune spera di inserire presto anche la nuova vita del fu bar Colonne. Le difficoltà per i locali che non siano bar o ristoranti restano però intatte, a Imola come altrove, e non si vedono soluzioni all’orizzonte. Più sosta gratuita, miglioramento del decoro urbano e rinnovo dell’illuminazione pubblica appaiono però le basi sulle quali poggiare le ambizioni di rilancio.