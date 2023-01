"Imola in difficoltà nel realizzare le opere del Pnrr"

Imola è tra i Comuni italiani di medio-grandi dimensioni che rischia di incontrare le maggiori difficoltà nella realizzazione delle opere del Pnrr. È l’allarme lanciato da un rapporto messo a punto da Gianfranco Viesti, docente dell’Università di Bari, per la ‘Fondazione con il Sud’, ente non profit privato che promuove percorsi di coesione sociale per favorire lo sviluppo del Mezzogiorno.

Lo studio prende in esame vari dati, aggiornati al 2019. E cioè: numero di dipendenti comunali, rapportati alla popolazione; variazione del rapporto fra dipendenti e popolazione negli ultimi dieci anni; percentuale di dipendenti a tempo indeterminato laureati sul totale; percentuale di dipendenti con meno di 50 anni; percentuale di dipendenti dirigenti (anche a tempo determinato) e di categoria D sul totale.

Tutti questi indici possono assumere valori positivi o negativi a seconda delle situazioni. Ma quali sono i Comuni italiani che presentano le maggiori criticità? Valori dell’indice particolarmente alti (di segno negativo) si riscontrano in tre realtà campane (nell’ordine: Giugliano Castellammare di Stabia e Torre del Greco), a Catanzaro e a Foggia. Scorrendo l’elenco ecco però, a sorpresa, Imola e Carpi. e poi si incontrano Catania e Napoli.

"Questi sono Comuni certamente in grandissima difficoltà sia nella fornitura di servizi ai propri cittadini sia nella realizzazione di infrastrutture – recita lo studio – perché le Amministrazioni presentano forti carenze in quantità eo in qualità nel personale disponibile, ovvero perché il personale si è contratto in misura assai significativa".

Un’analisi durissima, perfino troppo, per una realtà come quella imolese. E che forse potrebbe essere influenzata, almeno per quanto riguarda l’aspetto strettamente numerico, dal mancato conteggio del personale in quota Area Blu nel totale dei dipendenti comunali. Detto questo, il monito contenuto nel rapporto merita comunque di essere preso in seria considerazione, onde evitare di non utilizzare risorse preziose come quelle del Pnrr.

e. a.