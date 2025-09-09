‘Imola in musica’ al top. Oltre 80mila presenze in nove giorni di festa: "Ripagato ogni sforzo"

Un fiume di persone ha invaso il centro storico per la 29esima edizione di ‘Imola in musica’, trasformando la città in un grande palcoscenico a cielo aperto. Dal 30 agosto al 7 settembre, la manifestazione ha proposto 133 appuntamenti, di cui 112 concerti, spaziando dalla musica classica al folk, dal pop al rock, fino a jazz, blues, etnica, dj set e contaminazioni sorprendenti.

Il cartellone ha unito grandi nomi e nuove proposte: dalle atmosfere intime del concerto all’alba fino alle note travolgenti dell’Orchestra Senzaspine nella serata conclusiva, passando per artisti come Willie Peyote, Sarah Toscano, Albertino e i Gang. Un’offerta che ha richiamato oltre 80mila persone in nove giorni, con una media di 17mila spettatori a serata nelle giornate clou e punte fino a 22mila per i live di venerdì 5 e sabato 6 settembre.

La macchina organizzativa del Comune ha messo in campo sei palchi – tra piazze, parchi e luoghi simbolo della città – e il lavoro di 25 tra montatori e facchini. Audio e luci sono stati curati da una trentina di tecnici, mentre la sicurezza ha visto l’impegno di 26 addetti specializzati, affiancati da cinque street tutor, in coordinamento con le forze dell’ordine.

Novità apprezzata di quest’anno è stata l’installazione di tre maxischermi in piazza Matteotti, che hanno reso ancora più coinvolgente l’esperienza del pubblico grazie a primi piani degli artisti, immagini del pubblico e riprese aeree con drone.

Grande successo ha riscosso anche la terrazza del teatro Stignani, trasformata per il terzo anno in spazio aperitivo sui tetti della città. In cinque serate, circa mille persone hanno potuto brindare al tramonto con vista privilegiata sul cuore della città, in attesa degli spettacoli.

"Imola in musica si conferma un progetto culturale vivo, creativo e in continua crescita – commentano il sindaco Marco Panieri e l’assessore alla Cultura, Giacomo Gambi –. È gratificante constatare come, di anno in anno, si allarghino le fasce d’età del pubblico, con un’attenzione particolare ai giovanissimi, da cui siamo voluti partire per costruire il festival. Abbiamo raddoppiato i fine settimana del festival, coinvolgendo migliaia di cittadini. Lo sforzo organizzativo è stato ripagato da un pubblico attento e caloroso. Il miglior risultato è la trasversalità della partecipazione. Imola si riconferma così città di cultura e creatività, consapevole delle ricadute economiche e sociali del lavoro culturale".