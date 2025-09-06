’Imola in musica’ da urlo. Migliaia di persone in piazza. E stasera c’è Willie Peyote

La città si prepara a vivere il momento più atteso della 29esima edizione di ‘Imola in musica’. Questa sera alle 21,45 in piazza Matteotti arriva Willie Peyote. Ieri, allo stesso orario, è salita sul palco la cantante Sarah Toscano, mandando in delirio i tanti fan accorsi. Pubblico che già dal tardo pomeriggio l’ha attesa in centro e lei, molto disponibile, ha subito firmato gli autografi. Ma ieri a deliziare il pubblico ci ha pensato anche la leggenda Albertino con il suo dj set.

Oggi farà lo stesso il cantautore e rapper torinese – all’anagrafe Guglielmo Bruno, classe 1985 – porterà sul palco il suo nuovo tour ‘Grazie ma no grazie’, legato all’omonimo brano presentato all’ultimo Festival di Sanremo e contenuto nell’album ‘Sulla riva del fiume’. L’apertura del concerto di piazza Matteotti sarà affidata alla hip hop live band imolese The G5 Project che salirà sul palco alle 20,20 e a Pugni, corista di Peyote, alle 21,10.

Come da tradizione di ‘Imola in musica’, anche le altre piazze del centro storico della città offriranno grandi concerti e occasioni di intrattenimento per tutti.

Al Verziere delle monache gran finale per la rassegna ‘Musica, musiche’ (curata dal centro giovanile Ca’ Vaina in collaborazione con il Combo Jazz Club), con la terza e ultima tappa del viaggio musicale tracciato da Marco Boccitto – giornalista, musicologo e conduttore radiofonico di Rai Radio3 –, che avrà per protagonisti i fratelli Severini della mitica band Gang. Alle 20,30 Boccitto dialogherà con Marino e Sandro Severini partendo dal libro di Marino ‘Quel giorno Dio era malato’ (2023, Milieu Edizioni), raccolta di racconti e memorie che mescola ricordi, fantasie e canzoni dei Gang per celebrare i banditi di ogni epoca. Al termine del talk, alle 21,30, saliranno sul palco per un imperdibile concerto.

In piazza Gramsci alle 21,15 si esibirà la Baro Drom Orkestar con le sue acrobazie sonore: il quintetto italiano con oltre 600 concerti in Europa – nato con la passione per le ritmiche infuocate dell’Est e per le melodie del Mediterraneo – propone composizioni in cui scovare sonorità brasiliane, echi di musica mongola, ritmiche africane. Strumenti ancestrali come il berimbau o l’udu si amalgamano con le melodie della fisarmonica e del violino, mentre vecchi farfisa e un contrabbasso distorto cadenzano il passo di danze ipnotiche. Vieri Bugli (violino ed effetti), Modestino Musico (fisarmonica e synth), Michele Staino (contrabbasso elettrico), Orlando Cialli (clarinetto, sax, duduk), Gabriele Pozzolini (batteria e tamburi a cornice elettronica).

In piazza della Conciliazione (piazzetta dell’Ulivo) alle 21 Diego Frabetti presenterà Duna Mixtape, un progetto di brani originali dove si uniscono la passione per il jazz e per tutta la musica che questo genere ha ispirato, dal funk all’hip hop e oltre. Un "mixtape", mix di brani diversi, in un concerto che spazia dalle sonorità acustiche a quelle elettriche. Diego Frabetti (tromba, piano elettrico, sampling), Marco Bovi (chitarra), Davide Paulis (basso elettrico) ed Enrico Smiderle (batteria).

Infine sul palco di piazza Medaglie d’Oro alle 21 saliranno gli Aqstikers per un tuffo nelle hit del passato, con un occhio di riguardo per i mitici anni ’80. Con Pamela Flores (voce), Paolo Martinelli (chitarra), Cristian Martignani (tastiera), Franco Fabbri (basso), Claudio Da Valle (batteria).