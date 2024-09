Imola in Musica, discoteca in piazza. Tutti a ballare con Baby K e i dj . E oggi c’è l’Orchestra Senzaspine

Dal dance alla sinfonica, come nella migliore tradizione di questo evento. Ieri sera il folto pubblico di piazza Matteotti ha ballato fino a tardi grazie a un dj-set che ha visto alternarsi gli imolesi Andrea Terranova e Lil.Zuttt prima dei big Baby K e Merk & Kremont. Nelle altre piazze, come sempre, tante altre esibizioni fra cui quella di Mary Bianco in piazza Medaglie d’Oro.

Questa sera, invece, ‘Imola in musica’ ospiterà l’Orchestra Senzaspine con il soprano Eva Macaggi per il gran finale in piazza Matteotti. Alle 21, il maestro Tommaso Ussardi dirigerà un originale concerto che attraversa differenti generi musicali. Il programma include colonne sonore – con un tributo a Rota e Morricone –, brani di musica leggera e pezzi pop in omaggio alla musica italiana, da Modugno a Dalla. Non mancheranno ouvertures, arie e brani classici tratti dalle opere più celebri di Mozart, Rossini, Brahms, Puccini, Verdi e altri grandi compositori del passato.

Concerti di rilievo anche nel resto del centro storico. In piazza Gramsci, sempre alle 21, con ‘E ora ballo’ Ambrogio Sparagna esplorerà la tradizione musicale italiana attraverso brani folk e originali da lui composti, accompagnato da una piccola orchestrina di strumenti che vanno dall’organetto alla conchiglia, dai tamburelli ai cucchiai, dalla ghironda al violino a tromba, dalla zampogna alla ciramella: un viaggio ‘emigrante’ lungo la dorsale appenninica raccontato con parole e musiche, tra serenate e ballate, ninne nanne e tarantelle d’amore e ritmi frenetici per coinvolgere il pubblico.

Il grande jazz sarà protagonista, ancora alle 21, al Verziere delle monache. L’ensemble musicale Gardens Jazz Collective – nato a Imola lo scorso anno dall’unione di dieci tra i migliori jazzisti della zona tra Bologna e Faenza – presenterà una produzione originale che vedrà il grande sassofonista Francesco Bearzatti alla guida e ospite della formazione imolese, con in scaletta un repertorio originale.

Ancora jazz in piazza della Conciliazione (piazza Ulivo), alle 21, con i Tolga During nel concerto Liberdjango: tre musicisti – Enrico Pelliconi (fisarmonica), Tolga During (chitarra) e Pippi Dimonte (contrabbasso) – in un viaggio musicale alla ricerca di melodie suggestive tra tango e jazz manouche, da Astor Piazzolla a Django Reinhardt.

In piazza Medaglie d’oro, alle 20.30, uno degli appuntamenti tradizionali di ‘Imola in musica’: la finale del concorso per gruppi musicali giovanili ‘Gocce di musica per la solidarietà’, organizzato da Avis e dal settimanale Sabato Sera.