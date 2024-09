Imola in Musica, è boom: "E nel 2025 altre novità"

Bilancio positivo per l’edizione 2024 di ‘Imola in musica’. Nonostante il maltempo di domenica, migliaia di appassionati hanno partecipato ai tanti concerti che hanno caratterizzato la scorsa settimana. E per il prossimo anno la manifestazione è pronta ad ampliare il proprio calendario di appuntamenti.

"Siamo estremamente soddisfatti di come questo evento stia continuando a crescere, diventando un punto di riferimento per la musica giovanile, le band locali e appassionati di ogni età – commenta il sindaco Marco Panieri –. Per il 2025, siamo pronti a introdurre importanti novità che porteranno ‘Imola in Musica’ a crescere ulteriormente. Il festival amplierà il proprio programma, con nuove proposte e collaborazioni, consolidando il suo ruolo di eccellenza musicale non solo a livello regionale ma anche oltre i confini dell’Emilia-Romagna".

Nel frattempo, qualche numero dell’edizione 2024: ai palchi dei due teatri della città, Stignani e Osservanza, si sono aggiunti i sei allestiti dal Comune (Piazza Matteotti, Gramsci, Medaglie d’oro, Ulivo, Verziere delle monache e Parco Tozzoni) con il lavoro costante di 25 tra montatori sorveglianti e facchini. Audio e luci sono stati seguiti da quasi 30 tecnici tra fonici, macchinisti ed elettricisti. Importante anche il fronte sicurezza. Oltre alla collaborazione con le forze dell’ordine il piano di sicurezza ha impegnato 26 addetti supportati da cinque street tutor, per garantire il sereno svolgimento degli eventi.Le giornate più seguite sono state venerdì 6 (Colapesce Dimartino) e sabato 7 settembre (dj-set con Baby K e Merk&Kremont) con piazza Matteotti gremita.

"È gratificante constatare come ogni anno si estendano le fasce d’età del pubblico di Imola in musica, festival capace di richiamare sempre di più i giovanissimi – commenta l’assessore alla Cultura, Giacomo Gambi –. Abbiamo voluto invertire il paradigma: partire da quello che le generazioni più giovani si aspettano da un festival. E arricchire la musica con talk e approfondimenti su chi e con chi fa musica. Cresce inoltre il numero dei visitatori provenienti da fuori città, che qui vengono per apprezzare una proposta musicale di qualità. Imola si riconferma città di cultura, creatività, consapevole delle ricadute economiche del lavoro culturale. Tanto per chi vi partecipa come artista o tecnico tanto per gli esercizi commerciali che, sempre più numerosi, accettano la sfida di partecipare con una loro proposta musicale al festival".

e. a.