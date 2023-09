’Imola in musica’, la serata clou I Tiromancino in piazza Matteotti Sul palco il ‘Summer Tour 2023’

Entra nel vivo l’edizione numero 27 di ‘Imola in musica’. Questa sera alle 21.30, con un giorno di anticipo rispetto al solito, arriva l’evento più atteso: il grande concerto di piazza Matteotti. Protagonista una delle band più amate del panorama musicale italiano: i Tiromancino. Guidati da Federico Zampaglione, gli artisti di punta dell’edizione 2023 di ‘Imola in musica’ porteranno in città il loro ‘Summer Tour 2023’ con la partecipazione di Enula, una tra le più apprezzate giovani cantautrici italiane.

La band che accompagnerà sul palco Zampaglione è formata da Antonio Marcucci alla chitarra, Francesco Stoia al basso, Marco Pisanelli alla batteria e Fabio Verdini al piano e tastiere.

I Tiromancino ripercorreranno i brani più iconici della loro carriera come ‘La descrizione di un attimo’, ‘Due destini’ o ‘Amore impossibile’. Nello spettacolo live, scritto e diretto da Federico Zampaglione, le canzoni più recenti si alterneranno agli innumerevoli successi che hanno costellato l’ormai trentennale carriera della band romana. Sarà un’occasione per ascoltare i brani che ci hanno accompagnato durante la nostra vita: un momento speciale e unico nel suo genere.

I Tiromancino sono una delle band più longeve d’Italia. Dopo dodici album in studio, quattro film di Zampaglione (più uno in lavorazione) sono una delle band più importanti d’Italia nonché tra le più ascoltate in radio. Il brano ‘Due rose’ con Enula (uscito il 14 aprile) è tra i brani più passati in radio e costantemente in top 20 Ear One. Enula è una delle nuove cantautrici italiane più apprezzate. Conta oltre 25 milioni di stream sulle piattaforme e collaborazioni con Franco126, Dardust, Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, Mr. Rain, Ibisco e Katoo, e sarà sul palco di piazza Matteotti per affiancare i Tiromancino con interventi sia in apertura che durante il concerto.

Attese migliaia di persone in piazza Matteotti. Un’ordinanza firmata nei giorni scorsi dal sindaco Marco Panieri ha disposto innanzitutto il divieto di somministrare e consumare qualsiasi bevanda in contenitori di vetro o lattine (eccezion fatta per locali e dehors). Semaforo rosso anche per spray urticanti e puntatori laser. Vietato infine pure il sorvolo dei droni non disciplinati dalle norme Enac. L’ordinanza ribadisce inoltre il "divieto di somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza, nonché il divieto di somministrazione di alcolici a minori, entrambi previsti e puniti dalle norme vigenti". Chi sgarra rischia multe fino a 500 euro.

r. c.