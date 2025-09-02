‘Imola in musica’ . Primo bilancio positivo : "Momento di comunità che unisce generazioni"

Ottima cornice di pubblico per l’atto di esordio della 29esima edizione di ‘Imola in Musica’. Il primo weekend (da quest’anno i fine settimana sono due) si è chiuso con un bilancio davvero positivo: emozioni, partecipazione e qualità hanno contraddistinto ogni momento.

Il suggestivo ‘Concerto all’alba’ nel parco Tozzoni ha ammaliato il pubblico con le melodie del Duo Amaranto (Carmen Falconi al pianoforte, Giulia Costa al violoncello), con un repertorio che ha spaziato dalla musica classica alle colonne sonore, dai musical alla televisione, illuminato dalle prime luci del mattino. In serata, piazza Matteotti si è trasformata in una grande festa grazie al dj set a cura di Luca Daffrè, Andrea Terranova, LIL.ZUTTT, Gemi e Rosso, sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Imola per celebrare i suoi 170 anni: un momento di energia coinvolgente per i più giovani.

La domenica ha visto debuttare il nuovo format ‘Gran galà Imola in danza’, un’esperienza immersiva nata per fondere arte e partecipazione: i workshop con i professionisti Mark Biocca (modern jazz), Alessio La Padula (modern contemporary) e Momo John Cedar (afro) hanno proposto un metodo formativo dinamico e interattivo, aperto a tutti. La serata ha preso vita quando i ‘big’ della danza si sono esibiti accanto alle scuole del territorio, creando uno spettacolo vivo e inclusivo, che ha avuto come vero protagonista il dialogo tra professionisti e nuovi talenti locali.

"La città ha risposto con entusiasmo e partecipazione alle iniziative organizzate in questo primo week end di ‘Imola in musica’, confermando il successo della scelta: dal concerto all’alba al primo djset, fino alla domenica di ‘Imola in danza’ – commenta Giacomo Gambi, assessore alla Cultura –. Quest’anno, infatti, grazie alla disponibilità della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, abbiamo voluto raddoppiare i fine settimana della manifestazione".