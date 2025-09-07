Imola in Musica, si chiude. Willie Peyote fa il pieno. Stasera il gran finale con l’Orchestra Senzaspine

Gran finale ieri sera per ’Imola in musica’: Willie Peyote ha conquistato il pubblico e regalato una chiusura da ricordare. La piazza era pienaa di spettatori di tutte le età, tra giovani, famiglie e appassionati di musica, tutti uniti dall’emozione di vivere un concerto dal vivo. Luci, applausi, cori e colori hanno trasformato il centro storico in un vero palcoscenico a cielo aperto, come accaduto anche venerdì sera con Sarah Toscano e Albertino. Ma la festa non si ferma.

Oggi Imola si prepara a vivere un’altra lunga giornata di musica dal vivo, con appuntamenti che toccheranno diverse piazze e spazi cittadini, tra concerti, performance itineranti e momenti di incontro per tutta la comunità. Così si chiuderà l’edizione di ’Imola in musica’. Si parte alle 16, quando il centro storico si animerà con i "Musicisti di Strada", pronti a colorare vie e piazze con le loro performance itineranti. Passeggiare tra le strade del centro sarà un’esperienza coinvolgente: note di strumenti a fiato, chitarre e percussioni si mescoleranno ai sorrisi dei passanti, creando un’atmosfera di festa e leggerezza. Alle 17,30 la musica farà tappa alla Casa residenza anziani Venturini con ’Note in Giardino’: protagonista la band Asso di cuori, impreziosita dagli intermezzi della violinista Enxhi Sabahu, pronta a regalare momenti di dolcezza e intensità a residenti e visitatori. La serata entrerà nel vivo alle 20,30 con tre appuntamenti in contemporanea: al Convento dell’Osservanza il Duo Gemini presenterà "Anglo-American Sound"; al Verziere delle Monache la Filarmonica Imolese proporrà il "Concerto per il futuro"; mentre in Piazza Mirri l’orchestra The Cadillac farà scatenare il pubblico con "A tutto boogie!", tra ritmi travolgenti e melodie coinvolgenti.

Dalle 21 il programma si arricchirà ulteriormente: in piazza Medaglie d’Oro spazio a "Meravigliosamente live", talk e concerto con Gian Marco Gottarelli; in piazza Gramsci sarà protagonista Andrea Satta dei Têtes de Bois con lo spettacolo "Niente di nuovo tranne te", un viaggio musicale tra ironia e poesia. Il gran finale è atteso in piazza Matteotti, dove l’Orchestra Senzaspine, diretta dal maestro Tommaso Ussardi, renderà omaggio a Ennio Morricone con un concerto intenso ed emozionante. A chiudere la serata sarà "Tutto qui!", in programma in piazza della Conciliazione, regalando al pubblico un ultimo momento di musica e magia prima della conclusione della giornata. Da segnalare, infine, le rassegne che hanno accompagnato tutta la settimana e che proseguono fino a oggi: Café Porteno, con musica live e cocktail, e Manifatture Reboot, il programma a cura di Opera Aps negli spazi delle Manifatture Arci, veri poli culturali che arricchiscono la città di Imola con musica, arte e spettacolo.