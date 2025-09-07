Una Virtus da sold out
Alessandro Gallo
Una Virtus da sold out
Imola
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Barista pestatoMiss ItaliaAlga tossica dove Tortellini halalSagre weekendChiara Ferragni
Acquista il giornale
CronacaImola in Musica, si chiude. Willie Peyote fa il pieno. Stasera il gran finale con l’Orchestra Senzaspine
7 set 2025
REDAZIONE IMOLA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Imola
  3. Cronaca
  4. Imola in Musica, si chiude. Willie Peyote fa il pieno. Stasera il gran finale con l’Orchestra Senzaspine

Imola in Musica, si chiude. Willie Peyote fa il pieno. Stasera il gran finale con l’Orchestra Senzaspine

Alle 21 i musicisti di Bologna renderano omaggio a Ennio Morricone. In piazza Gramsci il protagonista sarà Andrea Satta dei Têtes de Bois.

Alle 21 i musicisti di Bologna renderano omaggio a Ennio Morricone. In piazza Gramsci il protagonista sarà Andrea Satta dei Têtes de Bois.

Alle 21 i musicisti di Bologna renderano omaggio a Ennio Morricone. In piazza Gramsci il protagonista sarà Andrea Satta dei Têtes de Bois.

Per approfondire:

Gran finale ieri sera per ’Imola in musica’: Willie Peyote ha conquistato il pubblico e regalato una chiusura da ricordare. La piazza era pienaa di spettatori di tutte le età, tra giovani, famiglie e appassionati di musica, tutti uniti dall’emozione di vivere un concerto dal vivo. Luci, applausi, cori e colori hanno trasformato il centro storico in un vero palcoscenico a cielo aperto, come accaduto anche venerdì sera con Sarah Toscano e Albertino. Ma la festa non si ferma.

Oggi Imola si prepara a vivere un’altra lunga giornata di musica dal vivo, con appuntamenti che toccheranno diverse piazze e spazi cittadini, tra concerti, performance itineranti e momenti di incontro per tutta la comunità. Così si chiuderà l’edizione di ’Imola in musica’. Si parte alle 16, quando il centro storico si animerà con i "Musicisti di Strada", pronti a colorare vie e piazze con le loro performance itineranti. Passeggiare tra le strade del centro sarà un’esperienza coinvolgente: note di strumenti a fiato, chitarre e percussioni si mescoleranno ai sorrisi dei passanti, creando un’atmosfera di festa e leggerezza. Alle 17,30 la musica farà tappa alla Casa residenza anziani Venturini con ’Note in Giardino’: protagonista la band Asso di cuori, impreziosita dagli intermezzi della violinista Enxhi Sabahu, pronta a regalare momenti di dolcezza e intensità a residenti e visitatori. La serata entrerà nel vivo alle 20,30 con tre appuntamenti in contemporanea: al Convento dell’Osservanza il Duo Gemini presenterà "Anglo-American Sound"; al Verziere delle Monache la Filarmonica Imolese proporrà il "Concerto per il futuro"; mentre in Piazza Mirri l’orchestra The Cadillac farà scatenare il pubblico con "A tutto boogie!", tra ritmi travolgenti e melodie coinvolgenti.

Dalle 21 il programma si arricchirà ulteriormente: in piazza Medaglie d’Oro spazio a "Meravigliosamente live", talk e concerto con Gian Marco Gottarelli; in piazza Gramsci sarà protagonista Andrea Satta dei Têtes de Bois con lo spettacolo "Niente di nuovo tranne te", un viaggio musicale tra ironia e poesia. Il gran finale è atteso in piazza Matteotti, dove l’Orchestra Senzaspine, diretta dal maestro Tommaso Ussardi, renderà omaggio a Ennio Morricone con un concerto intenso ed emozionante. A chiudere la serata sarà "Tutto qui!", in programma in piazza della Conciliazione, regalando al pubblico un ultimo momento di musica e magia prima della conclusione della giornata. Da segnalare, infine, le rassegne che hanno accompagnato tutta la settimana e che proseguono fino a oggi: Café Porteno, con musica live e cocktail, e Manifatture Reboot, il programma a cura di Opera Aps negli spazi delle Manifatture Arci, veri poli culturali che arricchiscono la città di Imola con musica, arte e spettacolo.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

MusicaConcerti