Imola, mamma denuncia un’insegnante: " Ha maltrattato il mio bambino"

Imola, 22 dicembre 2022 – Un’insegnante di sostegno in servizio in una scuola dell’infanzia (ex materna) della città è stata denunciata da una mamma che la accusa di aver maltrattato suo figlio, un bambino di cinque anni. Il piccolo, a causa di difficoltà certificate dai medici, durante le otto ore di presenza a scuola viene seguito alternativamente da un’educatrice di una cooperativa e appunto da un’insegnante di sostegno.



L’episodio oggetto della denuncia risale allo scorso mese di novembre. La mamma, come ogni pomeriggio, arriva a scuola per riprendere suo figlio. In classe, secondo quanto ricostruito dalla signora, non ci sono però insegnanti. Ci sono invece gli altri bambini, ma non il suo. Per questo motivo, la donna esce nel corridoio. È qui che vede una collaboratrice scolastica, ferma sulla porta di un’altra aula, che sbracciandosi la invita a raggiungerla.



Alla polizia la mamma racconta che, una volta nei pressi della stanza, vede l’insegnante di sostegno riversa su suo figlio, tenuto fermo sul pavimento. Il piccolo è in lacrime, mentre la collaboratrice scolastica inveisce contro l’educatrice. A quel punto, anche la mamma fa lo stesso. E intima all’insegnante di sostegno di lasciare libero il bambino. Quest’ultima rimane però impassibile, spiegando alla signora di trovarsi di fronte a una crisi comportamentale del piccolo, da risolvere "come da protocollo". E cioè mediante il cosiddetto "contenimento ambientale", vale a dire l’allontanamento del piccolo dal luogo in cui si stava accumulando la tensione portandolo in un ambiente più rassicurante.



Il bambino viene poi lasciato andare, ma a quel punto nasce un’accesa discussione tra la collaboratrice scolastica e l’insegnante di sostegno, alla quale assiste anche il papà del piccolo. All’indomani, la mamma presenta denuncia al commissariato di polizia. E chiede che l’educatrice venga rimossa dal proprio incarico.



È in corso un’indagine da parte dell’autorità giudiziaria per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto. Da parte sua, l’insegnante di sostegno difende il proprio operato. In estrema sintesi: nessun maltrattamento, ma solo il tentativo di calmare il bambino. Incapace di esprimersi attraverso una comunicazione verbale, secondo l’educatrice il piccolo in quel momento stava manifestando, rifiutando l’invito ad alzarsi la terra, un disagio dovuto alla stanchezza di fine giornata. Da qui la necessità di mettersi "a terra, accovacciata dinanzi al bambino, facendolo sentire accolto e compreso". L’episodio, secondo l’educatrice, sarebbe però stato esacerbato dalle affermazioni "false e diffamatorie" della collaboratrice scolastica ("Ha dimostrato di non avere alcuna competenza nel decodificare i comportamenti dei bambini in difficoltà"), nei confronti della quale l’insegnante di sostegno, assistita dell’avvocata Giovanna Cappello, è intenzionata a procedere per vie legali.